Tunisie: Organisation nationale des entrepreneurs (ONE) - Les sociétés communautaires sous les projecteurs

Aujourd'hui, les sociétés communautaires sont des acteurs économiques clés en Tunisie, mais leur avenir reste encore incertain.

Dans ce contexte, l'Organisation nationale des entrepreneurs (ONE) a tenu hier, à Tunis, sa conférence annuelle, consacrée au rôle des sociétés communautaires dans le développement local et aux défis de financement. Cet événement a eu lieu en collaboration avec les ministères de l'Emploi et de la Formation professionnelle et de l'Economie.

Conscient de la nécessité de débattre de ce sujet, Yassine Gouia, président de l'ONE, a déclaré : «Nous nous sommes réunis pour débattre d'un sujet d'une grande importance dans notre contexte économique et social. L'Organisation nationale des entrepreneurs s'est engagée à identifier les défis et trouver des solutions. Le soutien de ces entreprises en Tunisie est l'une des initiatives prometteuses visant à renforcer la participation sociétale et à améliorer la dynamique économique locale.

Cependant, la réalisation de cet objectif nécessite de surmonter de nombreux défis, notamment liés aux obstacles juridiques, à la complexité bureaucratique, et aux défis éducatifs et sociaux auxquels ces entreprises sont confrontées. Notre but est que ces entreprises deviennent un vecteur de développement durable, contribuant ainsi à la construction d'une économie forte et inclusive».

La réussite des entreprises locales ajout-il dépend de la mise en place de partenariats avec les secteurs public et privé, ainsi que des efforts fournis pour créer un environnement propice au développement et à l'expansion. Il est impératif d'assurer un cadre législatif et réglementaire qui les soutient, en leur fournissant les moyens de réussir.

Nous espérons également que notre programme servira de plateforme pour certaines entreprises locales en difficulté, en favorisant leur intégration».

De son côté, Lotfi Hamdi, Docteur en Sciences des Universités françaises et co-fondateur de Marseille Innovation a mentionné lors de son intervention que les organisateurs de ce séminaire ont identifié les lacunes et les difficultés des sociétés communautaires en Tunisie et ont fait des propositions pour améliorer leurs conditions de réussite avec des ajustements des lois dans un écosystème qui souffre de la crise économique internationale et nationale. Par ailleurs, il lance un appel à l'Etat pour adopter une nouvelle approche pragmatique dans leur accompagnement financier et juridique...

Pour les aider à surmonter leurs difficultés, il est nécessaire de mettre en place des structures d'accompagnement spécifiques dans toutes les régions dont il faut assurer la réussite et la rentabilité de ce modèle économique. Il est fondamental de mettre en place un programme de formation et des campagnes de sensibilisation de tous les membres de l'équipe autour de l'importance du travail collectif et de l'intelligence collective...

Pour renforcer la crédibilité et l'efficacité des politiques publiques en faveur des sociétés communautaires, Mondher Bellalah, professeur agrégé auprès des universités en France et consultant international, préconise la mise en place d'un observatoire indépendant. Ce dernier permet de faire le suivi de l'évolution de ces sociétés, pour améliorer le cadre réglementaire et le soutien financier.