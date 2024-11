Ile Maurice: Kailash Trilochun de Linion Reform - «Nous allons demandé une injonction contre l'ICTA car sa directive est anticonstitutionnelle»

Le communiqué d'Emtel informant la population de la directive de l'Information and Communication Technologies Authority (ICTA) de suspendre les réseaux sociaux jusqu'au 11 novembre, soit jour du dépouillement, choque. Les réactions se bousculent depuis cette annonce. Nando Bodha, un des leaders de Linion Reform et Kailash Trilochun, ex-conseil légal de l'ICTA, parlent de demander une injonction en cour contre l'autorité pour sa directive «anticonstitutionnelle».

C'est le dernier acte désespéré d'un régime en déroute et ca sent la fin de règne de Pravind Jugnauth. Il s'attaque de manière frontale aux droits fondamentaux des citoyens garantis par la constitution, notamment la liberté d'expression et la liberté de partager son opinion en toute liberté.

Nous envisageons sérieusement une action en Cour Suprême le plus vite possible. Me Kailash Trilochun et Me Rama Valayden travaillent sur ce dossier et nous demandons à la Commission Électorale d'assumer ses responsabilités pour assurer les élections du 10 novembre soit «free and fair».

Nous espérons que Pravind Jugnauth, par désespoir ne veuille pas créer une situation ou le peuple va se soulever avec pour conséquence l'état d'urgence et le renvoi des élections.