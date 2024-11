Maroc: Sidattes - Un Forum de l'investissement se penche sur les moyens de renforcer l'adaptation aux changements climatiques

Erfoud (Province d'Errachidia) — Les moyens permettant de renforcer l'adaptation aux changements climatiques dans les zones oasiennes ont été au centre d'un Forum de l'investissement organisé, jeudi à Erfoud, en marge de la 13ème édition du Salon international des dattes au Maroc (SIDATTES).

Co-organisé par l'Agence pour le développement agricole (ADA) et le Groupe crédit agricole du Maroc (GCAM), ce forum a été marqué par la tenue de deux tables rondes portant sur deux principales thématiques : "l'investissement dans les zones oasiennes face aux défis du changement climatique" et "les opportunités d'investissement dans la filière des dattes".

Cet évènement, initié en partenariat avec l'Agence nationale de développement des zones oasiennes et de l'arganier (ANDZOA) et le Commissariat du SIDATTES, a été marqué par des échanges fructueux entre professionnels, acteurs publics, investisseurs et porteurs de projets.

Les participants à cette rencontre ont ainsi mis en lumière la nécessité de renforcer les investissements dans la filière ancestrale du palmier dattier en vue de renforcer la résilience et l'adaptation face aux changements climatiques dans les zones oasiennes.

Intervenant à cette occasion, le directeur général de l'ADA, El Mahdi Arrifi, a souligné l'importance du renforcement des investissements dans la filière séculaire du palmier dattier, considérée en tant que levier de développement socio-économique, de durabilité et de pérennité des écosystèmes oasiens, de plus en plus vulnérables face aux changements climatiques.

Il a fait observer, dans cette optique, que nombreuses opportunités d'investissement touchant toutes les étapes de la chaîne de valeur s'offrent aux investisseurs dans la filière du palmier dattier, notamment en raison d'un climat d'affaires "stable et prometteur", relevant que l'administration marocaine offre des facilités importantes, notamment en ce qui concerne les opérations de location des terres relevant du domaine privé de l'Etat et des terrains collectifs.

M. Arrifi, qui a passé en revue les réalisations du Plan Maroc Vert dans le développement du palmier dattier (plantation de 3,1 millions de palmiers dattiers, création de 174 millions de jours de travail), a mis l'accent sur l'importance de la consolidation de ces acquis à travers la réalisation des objectifs de la stratégie Génération Green, qui place le palmier dattier parmi ses filières phares.

Il, par ailleurs, rappelé que cette filière a fait l'objet d'un contrat-programme entre l'Etat et la Fédération interprofessionnelle marocaine des dattes pour la période 2021-2030, notant que ce programme, qui mobilise près de 7,5 milliards de dirhams, prévoit la plantation de 5 millions de plants de palmiers dattiers d'ici 2030, dont 3 millions au niveau des palmeraies traditionnelles et 2 millions dans les zones d'extension des plantations modernes.

De son côté, Meryen Tayi, cheffe de service Développement des projets agricoles à l'ANDZOA, a mis l'accent sur le rôle de l'investissement dans la filière phoenicicole en tant que levier pour l'émergence de systèmes résilients au changement climatique.

Elle a, en outre, présenté les grandes lignes du Projet d'adaptation aux changements climatiques dans les zones oasiennes (PACCZO), lancé en 2015 dans la région Drâa-Tafilalet au profit d'une population de 40.000 habitants, expliquant que ce projet exécuté par l'ANDZOA et administré par l'ADA a permis d'intégrer le changement climatique dans le processus de mise en oeuvre de toute intervention de développement dans les zones oasiennes.

Elle a ajouté que ce projet a permis la réhabilitation des systèmes ancestraux d'irrigation, la mise en place de nouveaux aménagements durables d'ouvrages hydrauliques et le soutien des initiatives locales au profit des jeunes et des femmes dans les secteurs de l'agriculture, du tourisme et de l'artisanat.

Ce forum a été marqué par la participation d'importants acteurs publics et privés de la filière des dattes, dont le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et des forêts, l'ANDZOA, l'Office national du conseil agricole (ONCA) et la Fédération interprofessionnelle des dattes, outre des investisseurs et de porteurs de projets.

Rappelons que le SIDATTES est un rendez-vous incontournable dans le domaine agricole, aussi bien sur le plan national qu'international. Destiné aux professionnels comme au grand public, il constitue un point de convergence essentiel, offrant un espace privilégié pour les échanges, ainsi qu'une vitrine pour la promotion et la vente des dattes des exposants venus de divers horizons.