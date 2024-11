Maroc: 7ème édition des 'Rencontres Entreprises' de inwi - Pleins feux sur la digitalisation des services comme moteur de croissance

Rabat — La 7ème édition des "Rencontres Entreprises" de inwi s'est tenue, jeudi à Rabat, sous le thème "La digitalisation des services : un moteur de croissance et de satisfaction client".

Organisé en partenariat avec l'Agence de Développement du Digital (ADD) et l'Association des Utilisateurs des Systèmes d'Information au Maroc (AUSIM), cet événement, qui s'inscrit dans la dynamique d'accompagnement des entreprises marocaines dans leur transition numérique, a été l'occasion de mettre en lumière les opportunités qu'offre la digitalisation notamment en matière d'amélioration de l'expérience client.

"Ces rencontres ont pour but de soutenir les entreprises marocaines dans leur transition numérique en leur offrant un espace de réflexion et d'échange autour des défis et opportunités du digital", a dit la directrice de la Transformation Digitale à l'ADD, Khouloud Abejja.

Elles constituent aussi l'occasion pour l'ADD de mettre en avant les services, les outils et les plateformes mises en place dans le domaine de l'économie numérique afin notamment de soutenir les entreprises à accélérer le processus de digitalisation, a fait savoir Mme Abejja.

Pour sa part, Chafik Kasimi, Senior Manager Fixe et Connectivité chez inwi, a affirmé que cette édition se veut espace de partage d'expériences des entreprises en matière d'adoption de nouvelles technologies pour optimiser leurs performances et améliorer l'expérience client.

"Cette journée a pour but principal d'explorer des solutions innovantes et de partager des expériences concrètes et d'apporter à la compétitivité des entreprises marocaines, notamment les petites et moyennes entreprises, le soutien nécessaire pour exploiter pleinement les avantages de l'outil digital", a-t-il expliqué.

De son côté, Fahd Meski, vice-président de l'AUSIM, a estimé que ces rencontres aideront les entreprises à se familiariser avec les nouveaux enjeux de l'accélération digitale en tant que levier de la croissance, à adopter de meilleures solutions et pratiques numériques, ainsi qu'à découvrir les opportunités d'amélioration du service client tout en s'appuyant sur des technologies plus performantes.

La 7ème édition des "Rencontres Entreprises" s'est déroulée en présence des principaux acteurs du secteur, encourageant ainsi le dialogue et la collaboration pour faire du numérique un véritable levier de compétitivité pour les entreprises marocaines.