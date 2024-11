Ile Maurice: Mesures - Gandia ou synthé ?

Analysant les manifestes et mesures électorales publiés ces derniers jours, l'équipe de Décryptage est revenue sur les propositions des uns et des autres, notamment l'inflation autour de la pension universelle : Rs 20 000 dans le camp de l'Alliance Lepep et Rs 21 500 du côté de l'Alliance du changement.

Mais LA mesure qui sort du lot est celle de la dépénalisation du gandia et de la culture d'un plant de cannabis dans chaque cour, mise en avant par Roshi Bhadain de Linion Reform pour contrer la violente menace du synthétique, qui détruit de nombreuses familles depuis déjà trop longtemps.

Répondant aux questions de la journaliste Shelly Carpayen, le directeur des publications, Nad Sivaramen, et le journaliste observateur Sunil Oodunt ont évoqué l'ambiance à dix jours du scrutin. Les deux ont refusé de livrer un pronostic à ce stade de la campagne électorale et ont donné rendez-vous à nos fidèles lecteurs/auditeurs la semaine prochaine, «quand on y verra un peu plus clair»...