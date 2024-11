Maroc: Essaouira - Lever de rideau sur la 19ème édition du Festival des Andalousies Atlantiques

Essaouira — La Cité des Alizés s'est parée de mille lumières, jeudi soir, pour l'ouverture de la 19ème édition du Festival des Andalousies Atlantiques, un rendez-vous culturel incontournable qui, depuis près de vingt ans, s'impose parmi les événements artistiques les plus prestigieux.

Initiée par l'Association Essaouira-Mogador, cette manifestation musicale a attiré pour son coup d'envoi un large public de mélomanes venus découvrir les riches nuances de la musique andalouse, interprétée avec maestria par des artistes de diverses nationalités et confessions, dans un vibrant dialogue culturel et spirituel.

Ainsi, cette cérémonie a été réhaussée par la présence du Conseiller de SM le Roi et Président fondateur de l'Association Essaouira-Mogador, M. André Azoulay, du gouverneur de la province d'Essaouira, Adil El Maliki, du maire d'Essaouira, Tarik Ottmani, de l'ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, Puneet Talwar, de l'ambassadeur de Suisse au Maroc, Valentin Zellweger, ainsi que d'autres éminentes personnalités marocaines et étrangères de divers horizons.

Dans une allocution d'ouverture, la secrétaire générale de l'Association Essaouira-Mogador, Kaoutar Chakir Benamara s'est félicitée du retour tant attendu du Festival des Andalousies Atlantiques, conçu comme un espace de retrouvailles placé sous le signe du partage, de la convivialité et du vivre-ensemble.

"Dans un monde marqué par des tensions et des crises, cette édition se veut une invitation à embrasser la voie de l'art, de la tolérance et de la fraternité", a-t-elle souligné, précisant que la programmation de cette année, imprégnée de cet esprit, offrira au public trois jours durant un voyage musical où les identités se croisent, se découvrent et se transcendent, célébrant ainsi l'essence même de la diversité culturelle.

Sur la scène principale aménagée dans la salle omnisports d'Essaouira, l'Orchestre Rawafid de Tanger, véritable joyau de la scène musicale andalouse marocaine, a ouvert le bal, sous la direction du Maestro Omar Metioui, avec une interprétation saisissante de la "Touichia Btayhi Al istihlal", une pièce d'introduction empreinte de richesse et de profondeur qui a su captiver le public dès les premières notes, établissant ainsi un lien intime entre les artistes et les mélomanes présents.

Poursuivant ce voyage musical envoûtant, l'orchestre a ensuite enchaîné avec plusieurs morceaux qui illustrent à merveille la complexité et la beauté des compositions andalouses, plongeant l'assistance dans un univers sonore riche en émotions et en subtilités.

Chaque pièce, interprétée avec une virtuosité indéniable, a mis en lumière les subtilités des différentes "noubas", mettant en avant des arrangements raffinés et des improvisations éclatantes qui ont suscité des réactions passionnées de la part de l'auditoire.

Pour l'occasion, des artistes tels que Salah Eddine Mesbah, Omar Jaydi et Marc Marciano ont été invités à rejoindre la scène, offrant une oeuvre musicale sophistiquée, dans une collaboration audacieuse entre générations ayant mis en exergue la splendeur du "Matrouz" national, cette tradition musicale marocaine mêlant harmonieusement poésie arabe et hébraïque.

La soirée s'est poursuivie avec une deuxième partie captivante, durant laquelle Leonor Leal, artiste au charisme irrésistible, a enflammé la scène avec une interprétation revisitée du flamenco à la manière d'Essaouira.

Avec une énergie contagieuse, l'artiste espagnole, soutenue par des musiciens talentueux, a fusionné des éléments classiques et contemporains pour livrer un spectacle dynamique qui a transporté le public dans un tourbillon de passion et d'émotion.

Pour clore cette mémorable soirée inaugurale, Omar Metioui, Leonor Leal et leurs musiciens, ont uni leurs talents pour offrir une performance éblouissante, mêlant les sonorités andalouses et flamencas dans une harmonie singulière.

Cette collaboration inédite a été le point d'orgue d'une soirée riche en émotions, célébrant la diversité artistique et renforçant les liens entre les traditions musicales du Maroc et de l'Espagne.

Dans une déclaration à la MAP à l'issue du concert, le Maestro Omar Metioui s'est dit enchanté par l'accueil chaleureux du public et par l'énergie palpable qui régnait dans la salle, mettant en avant l'importance de ce festival comme un espace de dialogue culturel et de partage, permettant aux artistes de différentes origines de se rassembler autour de la musique andalouse.

"C'est un honneur de participer à cette célébration de la diversité artistique et de la richesse de notre patrimoine" a-t-il ajouté, notant que ces moments de communion musicale sont essentiels pour renforcer les liens entre les cultures et promouvoir un message de paix et de tolérance.

Pour sa part, le directeur artistique du festival, Abdessalam Khaloufi a relevé que cette soirée inaugurale incarne parfaitement la mission du festival, qui est de promouvoir la musique andalouse tout en favorisant les échanges culturels entre les artistes marocains et internationaux.

"Nous avons encore beaucoup à découvrir et à célébrer, et je suis convaincu que le public sera ravi par les surprises qui nous attendent", a-t-il enchainé.

Pour sa 19ème édition, plus d'une centaine de musiciens chanteurs et danseurs seront réunis pour offrir une programmation riche et variée, allant des concerts traditionnels aux performances contemporaines, mettant en avant l'exceptionnelle diversité de la musique andalouse.

Les trois jours de festivités s'annoncent ainsi comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique, les artistes et les curieux, désireux de vivre des moments uniques et authentiques.