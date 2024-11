Sénégal: Ousmane Sonko promet une augmentation du prix de l'arachide en soutien aux paysans

À l'approche des législatives anticipées du 17 novembre, Ousmane Sonko, leader de Pastef et tête de liste nationale de sa coalition, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à augmenter le prix de l'arachide pour soutenir les agriculteurs. Cette hausse, selon lui, interviendra lors de la campagne de commercialisation agricole qui débutera dans les prochaines semaines.

En déplacement à Kaffrine dans le cadre de sa campagne électorale, Sonko a tenu à démentir les rumeurs sur un manque de préparation du gouvernement pour l'achat des graines d'arachide. « J'ai entendu des gens, tapis dans l'ombre, dire que le gouvernement n'est pas encore prêt pour acheter les graines d'arachide. Je vous dis ici que c'est faux. Cette année, nous allons doubler l'enveloppe pour redonner au paysan sa dignité, comme on l'a fait lors de la campagne de distribution des semences », a-t-il déclaré.

Face à ses militants et sympathisants de Kaffrine, région du Ndoucoumane, le leader de Pastef a rappelé les valeurs de dignité, de fierté, de courage et de loyauté qui caractérisent cette terre, ajoutant que la coalition Pastef travaille activement pour redonner aux paysans leur place dans la société et assurer leur prospérité.

En s'adressant aux jeunes, Sonko a insisté sur le fait que le gouvernement reste déterminé à trouver des solutions à leurs préoccupations. Il les a également encouragés à aller retirer leurs cartes d'électeur afin de participer pleinement aux prochaines élections. Cette mobilisation électorale, selon lui, est cruciale pour que les intérêts des jeunes et des agriculteurs soient mieux représentés à l'Assemblée nationale.

Avec cette campagne de soutien aux paysans, notamment via l'augmentation prévue du prix de l'arachide, Ousmane Sonko espère répondre aux attentes des populations rurales et renforcer son ancrage dans le coeur des électeurs de Kaffrine et des zones agricoles du Sénégal.