Cote d'Ivoire: Après une formation spécialisée - Plus de 50 nouveaux agents intègrent la Force de recherche d'assaut de la protection

Les nouveaux policiers affectés à l'unité spéciale FRAP ont officiellement reçu leur macaron le vendredi 25 octobre 2024, marquant la fin d'une formation intensive de cinq mois aux techniques d'intervention. Ils sont cinquante et un fonctionnaires de police, composés de quarante-sept sous-officiers et de quatre officiers, tous nouvellement intégrés à la Force de Recherche d'Assaut de la Protection (FRAP).

Afin de garantir une efficacité optimale, ces agents ont été soumis à des épreuves écrites, orales et physiques. Cette unité d'intervention de la police ivoirienne, placée sous le commandement du Commissaire Principal de Police Assemian Bérenger, se distingue par sa spécialisation dans les interventions complexes. Les stagiaires, tous issus de la 46ème promotion des écoles de police d'Abidjan et de Korhogo, arborent désormais le macaron de cette unité d'élite.

Parmi les missions particulières de la FRAP figurent la lutte contre le terrorisme, les libérations d'otages, la gestion des crises telles que les attentats et les tueries de masse, ainsi que les interventions en milieu carcéral. « La conduite de ces missions exige des compétences spécifiques et une grande endurance », a souligné le commandant de la FRAP. Celui-ci a également exprimé, au nom de l'unité, sa reconnaissance envers le Commissaire Principal de Police Diaby Issouf, commandant de la Brigade Anti-Émeute (BAE) et directeur du Centre d'Instruction et d'Application de Kpass, ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe d'encadrement de ce centre de formation.

La formation a couvert trois modules principaux : l'Intervention Professionnelle et Spécialisée (IP-IS), incluant les déplacements tactiques et les techniques d'interpellation ; l'Instruction au Tir de Combat (ISTC), axée sur les règles de sécurité et l'usage légal des armes à feu ; et le Secourisme, où les stagiaires ont étudié les différents matériels de secours et les techniques de prise en charge des blessés en intervention, dont le TACMED.

Le Lieutenant de Police Coulibaly Alassane, chef des opérations et responsable de la cellule de formation, a souligné l'assiduité et la discipline manifestées par les stagiaires. Le Directeur des unités d'intervention, Commissaire Divisionnaire Major Koffi Yao Franck, agissant au nom du Directeur Général de la Police Nationale, a salué l'excellence de cette formation, laquelle a été illustrée par deux démonstrations : une intervention sur un véhicule avec interpellation d'un individu dangereux, et une simulation de libération d'otages, montrant la préparation des groupes d'assaut pour faire face aux menaces.