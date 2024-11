Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 02 novembre 2024

CRIEF : Introduction d’un ultime recours pour l’évacuation « urgente » de Kassory Fofana en Guinée

Alité depuis un peu plus d’un an, l’ancien Premier ministre Dr. Ibrahima Kassory Fofana vient d’introduire, à travers ses avocats, un recours en référé auprès de la chambre spéciale de jugement de la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF). L’objectif de ce référé est d’obtenir l’évacuation « urgente » de l’ex chef du Gouvernement d’Alpha Condé pour bénéficier des soins adéquats, à l’étranger. (Source Africaguinée)

En RDC 15 sourds-muets formés à l’infographie 3D et au design

En République du Congo quinze jeunes sourds-muets ont bénéficié d’un programme pilote de formation en pack office, introduction à la 3D et design en ligne pendant deux mois à Brazzaville. Ce complément de formation, le projet d’inclusion numérique a été initié par une association dénommée Jeunes cadres, afin de leur permettre d’apprendre et de s’autonomiser grâce aux métiers du numérique malgré leur handicap. (Source Africa24)

Législatives au Sénégal : Deux commissaires de Police démis après une attaque de convoi électoral

Le commissaire central de Kaffrine et le commissaire urbain de Koungheul ont été relevés de leurs fonctions. Selon des informations de Seneweb, cette décision fait suite à « une faute lourde » en lien avec l’attaque du convoi de la tête de liste nationale du parti Pastef, Ousmane Sonko, à Koungheul. Les deux commissaires sont accusés de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour éviter ces violences électorales. (Source Senego)

%

Lutte contre le cancer du col de l’utérus : Un vaccin HPV disponible au Mali

A partir du vendredi 1er novembre, un vaccin HPV contre le cancer du col de l’utérus sera disponible pour les petites filles de 10 ans dans tous les centres de santé. Le cancer du col de l’utérus est l’une des principales causes de décès chez les femmes. Cette tumeur maligne caractérisée par une multiplication anarchique des cellules au niveau du col de l’utérus due à la présence d’un virus appelé Human-papilloma-virus (HPV) emporte la vie d’une femme presque toutes les deux minutes.

(Source maliweb)

46ème Session Ordinaire de l'APPO : Le Tchad au cœur des discussions sur l'avenir du pétrole en Afrique

La 46ème Session Ordinaire du Conseil des Ministres de l'Organisation des Pays Producteurs de Pétrole Africains (APPO) s'est ouverte ce 1er novembre dans la capitale camerounaise, Yaoundé. Cet événement majeur, qui réunit les principaux acteurs de l'industrie pétrolière africaine, offre une opportunité unique de discuter des enjeux actuels et futurs du secteur.

La Ministre tchadienne du Pétrole, des Mines et de la Géologie, Mme Ndolenodji Alixé Naïmbaye, participe activement à ces travaux. Sa présence souligne l'importance que le Tchad accorde à la coopération régionale dans le domaine de l'énergie et à la recherche de solutions durables pour le développement du secteur pétrolier. (Source alwihdainfo)

Film sur Paul Biya au Cmeroun : le Recteur de l’Université d’Ebolowa va contrôler la participation effective du personnel

La projection du film documentaire sur le président de la République Paul Biya est prévue samedi 2 novembre 2024, au au stade de Nko’ovos, à Ebolowa. Dans une correspondance adressée au Directeur des Affaires Administratives et Financières de ladite université, le Recteur de procéder au contrôle de l’effectivité de la participation du personnel.

D’ailleurs l’objet de la correspondance est très clair : « Contrôle de l’effectivité de la Participation du Personnel de l’UEb à la projection du film documentaire « Paul Biya, un homme d’Etat au destin prodigieux ». (Source Actu Cameroun)

Abidjan accueille le 1er Salon des plantes d'Afrique : Un rendez-vous pour valoriser la biodiversité continentale

Le tout premier Salon des plantes d’Afrique se tiendra du 5 au 9 novembre 2024 dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan. L’information a été communiquée par Ibrahima Ouattara, commissaire général de l’événement.

Dans une note transmise aux médias, le commissaire général a indiqué que ce salon vise à mettre en valeur les plantes africaines dans une optique de développement durable et de conservation. Ce salon s’inscrit dans une démarche de préservation des ressources naturelles. (Source Fratmat info)

Niger : accord avec une filiale de l'agence spatiale russe pour l'acquisition de trois satellites

Le régime militaire du Niger et la société Glavkosmos, filiale de l'agence spatiale russe Roscosmos, ont signé vendredi à Niamey un accord pour l'acquisition de trois satellites, afin d'assurer la sécurité de cet Etat sahélien et de ses voisins, frappés par des attaques jihadistes.

L'accord porte sur « les modalités d'acquisition et le déploiement de trois satellites à haute altitude pour assurer la sécurité des pays de l'AES (Alliance des Etats du Sahel: Niger, Mali et Burkina Faso), conformément à la volonté de leur trois chefs d'Etat », selon la radio publique nigérienne. (Source L’Orient-le Jour)

Burkina Faso : Les forces armées nationales veulent entamer 2025 autrement

Les Forces armées nationales ont célébré leur 64e anniversaire, ce 1er novembre 2024, à la place de la nation de Ouagadougou. « Forcées nationales, plus que jamais loyales, engagées et déterminées pour la libération du territoire national dans l’affirmation de la souveraineté et de l’indépendance du Burkina Faso », tel est le thème de cette commémoration.

À en croire le ministre d’État en charge de la défense, le général de brigade Kassoum Coulibaly, l’armée burkinabè vient de loin et le niveau qu’elle a atteint aujourd’hui, c’est grâce aux efforts des uns et des autres. Pour lui, cette avancée encourageante est ajoutée à l’actif de tous les acteurs. (Source Burkina24)

RCA : un opérateur économique chinois porté disparu

Le 31 octobre 2024, un convoi transportant un opérateur économique chinois et des membres des Forces Armées Centrafricaines (FACA) a été attaqué par des assaillants armés près du village d’Alimé, à proximité de la frontière camerounaise. L’incident, survenu aux alentours de 17 heures, a eu lieu alors que le convoi se dirigeait vers un site minier dans la commune de Koundé, rapporte Centrafrica. Le bilan de cette embuscade fait état, d’un adjudant des FACA tué et un autre militaire blessé. De plus, un véhicule du convoi a été incendié, exacerbant la situation déjà tendue, signale la même source.

(Source journal de bangui)