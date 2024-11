Congo-Kinshasa: Atteinte du cancer de sein, une femme de 40 ans témoigne de sa guérison

Une femme de 40 ans, atteinte du cancer de sein au stade débutant, a témoigné, ce jeudi 31 octobre, de sa guérison. Elle a partagé son expérience en marge de la campagne Octobre Rose, consacré à la sensibilisation de la communauté mondiale sur le cancer de sein.

Cette survivante du cancer, habitante de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, explique le périple de sa maladie.

« J'avais des douleurs atroces au niveau de mon sein droit. J'avais constaté que j'avais une boule dans mon sein et qui ne cessait de prendre du volume et était trop dur. Je me suis rendue à l'hôpital où j'ai été prise en charge par un médecin qui m'a recommandé une pile d'examens à faire. C'est entre autres, l'échographie, l'anapath, la mammographie et la micro-biopsie mammaire pour que l'on sache ce qui en était », raconte la quadragénaire qui a requis l'anonymat.

Heureusement pour elle la maladie a été détectée. Une chirurgie a été recommandé. Opérée, elle s'en est remise.

« Et depuis je me porte très bien et tout va bien », affirme la jeune femme.

Elle appelle les autres femmes à se faire dépister à temps pour une bonne prise en charge :

« Je peux simplement dire aux femmes qui souffrent et qui constatent qu'elles ont de douleurs au niveau des seins, qu'elles se fassent vite dépister car plus c'est fait tôt, plus ça peut se soigner. Cette masse peut être soignée ainsi elles auront de solutions », conseille-t-elle aux autres femmes.

Lors de cette campagne de sensibilisation au cancer de sein, plusieurs structures de lutte contre cette maladie ont organisé des séances à divers endroits à travers la ville de Lubumbashi et du pays. Certains hôpitaux