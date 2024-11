Congo-Kinshasa: Début ce jeudi des audiences en procédure de flagrance de 45 présumés Kuluna et bandits à mains armées à Kinshasa

L'audience en procédure de flagrance de 45 présumés délinquants communément appelés "Kuluna" et autres bandits à mains armées du district de la Police de Tshangu et à Matete, a débuté ce jeudi 31 octobre à laquelle ont participé le vice-Premier ministre de l'Intérieur et sécurité Jacquemain Shabani et celui de la Justice, Constant Mutamba.

Ces prévenus ont comparu devant les juges du tribunal de grande Instance de N'djili. Des faits à charges de ces présumés délinquants et bandits à mains armés sont :

associations des malfaiteurs,

extorsion et autres violences.

Le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières a rappelé la nécessité d'éradiquer le phénomène "Kuluna" et autres formes de criminalité non seulement dans la capitale mais aussi dans le Congo profond.

Il a rappelé le rôle de chaque citoyen dans la lutte contre le banditisme urbain qui prend de l'ampleur.

« La justice congolaise est sévère et des sanctions seront infligées aux coupables. Aux parents de ne pas se lamenter pour leurs enfants arrêtés, car c'est de leur responsabilité de veiller sur leurs enfants, bien que l'Etat ait également ses responsabilités qu'il va assumer jusqu'au bout. À partir d'aujourd'hui et conformément aux instructions du Président de la République, nous allons suivre ce dossier chaque semaine dans toutes les grandes villes (...). Nous irons partout, jusqu'aux provinces », a déclaré Jacquemain Shabani.

Après le tribunal de grande instance de Ndjili, la même délégation est arrivée dans le district de Mont-Amba, précisément à Matete où neuf prévenus sont jugés au tribunal de grande instance de Kinshasa/Matete.