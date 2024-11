Afrique: Forum de la jeunesse africaine - L'importance de renforcer l'unité entre pays africains pour faire avancer le continent

ORAN — La directrice des affaires de la femme et de la jeunesse à l'Union africaine Nonkuloleko Prudence Ngiwanga a souligné, vendredi à Oran, l'importance du renforcement de l'unité entre les pays africains pour faire avancer le continent.

Dans une allocution prononcée à l'occasion de l'ouverture de la quatrième édition du Forum de la jeunesse africaine, Mme Ngiwanga a déclaré que le continent africain recèle un énorme potentiel humain sur lequel on peut compter pour faire avancer l'avenir de la région, ajoutant que le renforcement de la coopération entre les pays africains est l'une des clés de la prospérité et du développement dans la région.

Elle a indiqué, en outre, qu'extraire le continent africain du cycle de la pauvreté, des conflits et de la corruption est une "responsabilité collective", considérant que l'union entre ces pays suffit à le faire passer à un autre niveau.

La même responsable a présenté ses remerciements à l'Algérie pour son accueil de " cet événement important ", affirmant que l'Algérie a toujours été un soutien au développement et à la formation de la jeunesse africaine.

Pour sa part, l'émissaire spéciale du président de la Commission de l'Union africaine pour les affaires de la jeunesse, Chido Mbemba, a déclaré que la jeunesse du continent s'est réunie aujourd'hui " pour inspirer et renforcer un sentiment d'unité et de solidarité enraciné dans des expériences et des aspirations historiques partagées pour parvenir à une Afrique unie, prospère et sûre, guidée par le rayonnement de la révolution du 1er novembre 1954 ".

Elle a souligné que l'esprit de la révolution de libération algérienne menée par la jeunesse est toujours présent et constitue un modèle pour la jeunesse africaine, lui apportant détermination et adhésion aux principes de réalisation de l'intégration économique de l'Afrique à la lumière des objectifs et principes des Nations Unies et de l'Union africaine.

La même responsable a également souligné que la jeunesse du continent africain est la source de sa force et une condition fondamentale pour parvenir au développement durable, à la paix et à la prospérité, alors qu'elle cherche à renforcer les efforts des Etats membres de l'Union africaine pour encourager la participation efficace des jeunes à la construction de l'Afrique.

D'autre part, Mme Mbemba a appelé à réviser la Charte africaine de la jeunesse et à prendre en compte l'évolution des défis et des aspirations de la jeunesse africaine, afin que ce document, adopté en 2006, puisse refléter la réalité actuelle et les besoins de l'avenir.

Elle a également appelé à la création d'un mécanisme d'examen et de suivi de la mise en oeuvre de cette Charte afin de garantir de traduire les engagements en actions.