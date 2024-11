TIZI-OUZOU — Des festivités marquant la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération ont été marquées par l'inauguration et le lancement de plusieurs projets dans les wilayas du centre.

De nombreux projets, relevant de différents secteurs et domaines d'activités, destinés à améliorer le cadre de vie des Algériens et à renforcer l'économie nationale, ont été inaugurés ou lancés par les autorités locales, à travers les wilayas du centre à l'occasion des festivités marquant cette importante date historique.

Ainsi, dans la wilaya de Tizi-Ouzou, où les festivités se poursuivront jusqu'à dimanche prochain, il a été procédé à la remise en service de l'hôtel Lalla Khedidjka, après sa rénovation et sa modernisation.

En outre, il a été procédé au lancement d'un programme de réhabilitation et de bitumage du réseau routier de la commune de Beni Zmenze et des travaux de construction de 80 logements publics locatifs à Tizi Rached. La célébration sera clôturée par la distribution de 7.448 logements et décisions d'aide à l'habitat rural.

A Médéa, deux réservoirs d'eau potable, l'un à Berrouaghia d'une capacité de 4.000 m3 l'autre à Gouia dans la commune de Zoubiria, ont été mis en service et deux groupes scolaires ont été inaugurés à Mezghena et El-Omaria. Par ailleurs, 570 foyers répartis entre Ain-Kerma, El-Hamada et Oum Ettine (Djouab) ont été raccordés au réseau de gaz naturel pour une enveloppe de 80 millions de DA.

Dans la wilaya de Bouira, un réseau électrique alimentant 90 foyers d'Ath Hemmad (Saharidj) réalisé pour un montant de 27 millions de DA a été mis en service. A Chorfa, la construction de 24 logements publics locatifs au chef-lieu de commune a été lancée et le centre de paiement de la Caisse nationale de la Sécurité sociale (CNAS) inauguré.

A Chlef, un bureau de poste à Dharha, le chemin communal reliant le chemin de wilaya 73 et la région de Ouled Allal à la région de Biaz à Boukadir sur 9 km, ont été mis en service et une école primaire a été inaugurée à Ouled Ziad (Sobha), Les autorités ont aussi lancé les projets de réalisation d'un silo de stockage de céréales dans la commune d'Abou el Hassane, de la rocade ouest de la ville de Ténès et d'un lycée dans cette même ville.

A Boumerdes, 652 logements (tous segments confondus) ont été distribués, alors que la première pierre a été posée pour la réalisation d'autres unités d'habitation à travers la quasi-totalité des communes.

Aussi, un programme de réalisation de 26 établissements scolaires dans les trois paliers a été lancé.

Une cérémonie de réinhumation des restes de quatre (4) Chouhada, Toubal Rabah, Toubal Slimane, Toubal Mohamed et Imouchene Rabah au carré des martyrs dans la commune de Bouzegza Keddara, a été aussi organisée dans cette même wilaya qui a vu le lancement d'une caravane de la Mémoire vers Bejaia et Batna au profit des jeunes.

A Tipasa, 40 projets d'utilité publique ont été inaugurés, notamment une station de pompage d'eau d'une capacité de 2.500 à 9.500 m3/jour dans la daïra de Sidi Amar, ainsi que deux structures de santé de proximité, l'une privée au chef-lieu de wilaya, l'autre publique à Nadhor, en plus de quatre stades à Nadhor, Sidi Amar et Sidi Rached.

Par ailleurs, 2642 logements de différentes formules, seront distribués à l'occasion de ces festivités.

A Djelfa, les travaux de bitumage et d'entretien de la voie reliant cette wilaya à celle d'Ouled Djellal sur une distance de 85 km, en traversant les communes de Masaâd, Selmana et Amoura pour un montant de plus de 967 millions de DA, ont été lancés. Au chef-lieu de wilaya, une unité spécialisée dans la transformation des aliments de bétail, d'une capacité de production de 250 qx/heure, a été mise en service.

Dans la wilaya d'Ain Defla, les autorités ont posé la première pierre pour la construction d'un groupe scolaire à la cité 400 logements de Feghailia au chef-lieu et de deux lycées à Khemis Miliana, et ont inauguré un CEM à Arib. Aussi 259 logements location-vente ont été livrés.

L'occasion a aussi donné lieu à la mise en service d'une partie d'un réseau de gaz naturel au profit de 300 foyers dans les villages de Koudiet Zabouj et El Ouenada-Est à Bourached.

A Blida, la première pierre a été posée pour la construction d'un complexe de proximité des impôts à Boufarik, de deux écoles primaires à Bouârfa, alors qu'au chef-lieu de wilaya le secteur de la culture a été renforcé par une bibliothèque communale. Par ailleurs, 80 logements à Beni Ali et Oued Ibrane (commune de Chréa) ont été raccordés au réseau de gaz pour une enveloppe de près de 30 millions de DA.

A Bejaia, l'occasion a donné lieu à l'inauguration de plusieurs structures socio-économiques dont la mise en service de chaînes de refoulement d'eau potable au profit des localités de Semaoun et Boudjellil.

Une opération de distribution de logements sociaux (LPL) a également été organisée à Bejaia et Adekar.