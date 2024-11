Algérie: 70ème anniversaire du déclenchement de la Révolution - Activités riches et diversifiées dans les wilayas de l'Est du pays

CONSTANTINE — Des activités riches et diversifiées, marquées par des hommages aux Moudjahidine et des lancements de projets de développement ont été organisées dans l'ensemble des wilayas de l'Est du pays à l'occasion de la célébration du 70ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution.

A Constantine, la famille révolutionnaire a été honorée en reconnaissance de ses sacrifices pour la liberté et la stabilité de l'Algérie, lors d'une cérémonie organisée sous la présidence du wali, Abdelkhalek Sayouda, et des autorités locales civiles et militaires.

La cérémonie a également vu la remise du bouclier de la résistance à Assef Tamim, représentant de la communauté palestinienne à Constantine, en signe de soutien de l'Etat algérien au peuple palestinien meurtri.

L'occasion a donné lieu à la présentation d'un spectacle artistique épique intitulé "Les immortels" en hommage au martyre des héros de la résistance populaire et des fidayine de Constantine, tels que Daoudi Slimane, dit Hamlaoui, Mustapha Aouati, Meriem Bouattoura, Kechoud et Messaoud Boudjeriou.

Dans la wilaya de Batna, les célébrations ont été marquées par l'organisation d'un grand défilé avec la participation de différents secteurs d'activité.

La procession qui s'est ébranlée du jardin du 1er-Novembre, a parcouru les principales avenues de la capitale des Aurès jusqu'à la place des Martyrs, le défilé a mis en exergue les réalisations et les plus importants acquis du pays, en présence d'une foule de citoyens qui se sont massés tout le long du parcours, agitant l'emblème national.

%

A Skikda, une cérémonie a été organisée en l'honneur de plusieurs Moudjahidine et d'un groupe d'athlètes de la wilaya qui se sont distingués aux niveaux national et international.

A Khenchela, les autorités locales se sont rendues au siège de l'Office des établissements de jeunesse où le wali a présidé la cérémonie de clôture du concours régional du chant patriotique et de la poésie révolutionnaire, avant de distribuer des équipements pédagogiques et récréatifs aux structures de la jeunesse et aux associations sportives.

Dans la wilaya voisine d'Oum El Bouaghi, le wali, Aissa Aïssat, avait présidé, dans la nuit de jeudi à vendredi, aux côtés des autorités locales civiles et sécuritaires, le lancement d'un forum de wilaya des Scouts musulmans algériens, puis assisté, à la maison de la culture Nouar Boubaker, à la présentation d'un spectacle sous forme de fresque intitulé "Les enfants du quartier".

Les activités commémoratives se poursuivront jusqu'à dimanche avec l'inauguration et la mise en service de plusieurs projets de développement.

De son côté, le wali de Tébessa, Saïd Khalil, a posé la première pierre de deux mosquées au quartier "Skanska" et à l'îlot urbain Dekkan de Tébessa, et rendu visite à plusieurs Moudjahidine et veuves de Chouhada pour leur rendre hommage et s'enquérir de leur santé et de leur situation.

Toutes les autres wilayas de l'est du pays ont également vu l'organisation de diverses activités et des hommages aux Moudjahidines et à certaines catégories sociales, en plus du lancement et de l'inauguration de plusieurs projets de développement.