Algérie: Président de la République - Le pays qui a triomphé du colonialisme continue de réaliser des victoires en toute confiance

"La commémoration de cet anniversaire mémorable incarnant la gloire, la dignité et la fierté est l'occasion de rappeler que l'Algérie, qui a triomphé du colonialisme hier, continue de réaliser des victoires en toute confiance grâce à ses enfants fidèles au message des valeureux Chouhada", a affirmé le président de la République dans une allocution prononcée lors de la supervision du défilé militaire organisé par l'Armée nationale populaire (ANP) sur la RN 11 jouxtant Djamaâ El-Djazaïr, à l'occasion de la commémoration du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution.

A l'entame de son allocution, le président de la République a adressé ses voeux au vaillant peuple algérien et souhaité la bienvenue aux hôtes de l'Algérie parmi les dirigeants de pays frères et amis, "les remerciant de leur présence pour participer, avec nous, à la commémoration de ce glorieux anniversaire, en reconnaissance de la place de l'Algérie et de sa contribution à l'instauration de la sécurité et de la stabilité dans la région, ainsi que de son soutien constant aux causes justes et de sa défense du droit des peuples à la paix et au développement".

"A l'occasion de ce jour glorieux, nous avons veillé à ce que ce défilé militaire soit à la hauteur des dimensions et de la symbolique de ce 70e anniversaire et au niveau des sacrifices de ses artisans, par loyauté à ceux qui ont préservé le legs. Nous avons aussi fait en sorte qu'il reflète le lien sacré de cohésion entre le peuple et les membres de l'Armée nationale populaire, qui sont issus de ce peuple et qui s'acquittent de leurs missions avec un haut sens du nationalisme, un engagement indéfectible et un patriotisme sincère", a précisé le président de la République.

"En dépit des conditions économiques et sécuritaires que traverse le monde actuellement, nous poursuivons le processus d'édification de l'Algérie nouvelle et d'accomplissement des réalisations, à travers le lancement de projets de développement prometteurs grâce à la conjugaison des efforts de tous les nationalistes dévoués qui croient en les capacités de notre pays et en ses atouts à même d'ouvrir des perspectives pour hisser l'Algérie au niveau escompté et réaliser les aspirations des citoyens à une vie digne, dans le giron de la sécurité et de la stabilité", a souligné le président de la République.

Le président de la République a conclu son allocution en "se recueillant avec dévotion à la mémoire de nos valeureux Chouhada, les Chouhada de la résistance populaire, de la glorieuse Révolution de libération et du devoir national".