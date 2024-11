Algérie: Commerce - Réunion de coordination tripartite sur l'approvisionnement du marché en produits agricoles et alimentaires

ALGER — Une réunion de coordination tripartite s'est tenue entre la Société publique de réalisation et de gestion des marchés de gros (MAGROS), l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) et l'Union nationale des paysans algériens (UNPA), en vue de garantir l'approvisionnement du marché en produits agricoles et alimentaires et d'encadrer l'activité des mandataires, a indiqué vendredi un communiqué conjoint.

"En application des instructions du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, visant à assurer une commercialisation fluide des produits agricoles et alimentaires sur les marchés régionaux de la société MAGROS et à encadrer les mandataires pour éviter l'interférence des intermédiaires illégaux dans les chaînes de distribution, assurer la disponibilité des produits et la stabilité des prix et préserver le pouvoir d'achat des citoyens, une réunion de coordination s'est tenue, jeudi au siège du ministère, entre la Société publique de réalisation et de gestion des marchés de gros (MAGROS), l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) et l'Union nationale des paysans algériens (UNPA)", lit-on dans le communiqué.

Au terme de la réunion, il a été convenu que la société MAGROS consacrera des points de vente pour les légumes et les oeufs sur ses marchés, a précisé la même source, ajoutant que l'UNPA accompagnera les agriculteurs au niveau des marchés régionaux et l'UGCAA encadrera les mandataires pour éviter l'interférence des intermédiaires illégaux dans les chaînes de distribution.