Algérie: Le Groupe Télécom Algérie obtient le prix d''IP innovation pionner arabo-africain' à Istanbul

ISTANBUL — Le prix d'"IP innovation pionner arabo-africain" a été décerné, vendredi à Istanbul (Turquie), au Groupe Télécom Algérie, à travers ses filiales, dont l'entreprise Algérie Télécom.

La cérémonie d'octroi de cette distinction s'est tenue en marge de la 15ème édition du Forum mondial du haut débit mobile en Turquie, organisée par l'entreprise chinoise Huawei Technologies.

Il est à relever que les travaux de ce Forum mondial ont pris fin ce vendredi à Istanbul en recommandant l'impérative nécessité d'accélérer la généralisation de la 5G mobile afin d'aller vers l'intelligence artificielle (AI).

Les participants et les experts réunis pendant trois jours ont réitéré leur appel quant à "l'impérative nécessité d'accélérer le processus de généralisation de la 5 et 5.5G mobile", expliquant que "sans une connectivité ultra haut débit, il sera quasiment impossible d'aller vers l'intelligence artificielle".

Qualifiant l'IA de "révolution silencieuse", les experts ont expliqué que cette nouvelle technologie est "inévitable dans la mesure où elle est appelée à se généraliser dans un très proche avenir, au même titre que l'internet et la téléphonie mobile".

Les communications ont ainsi porté sur les perspectives de l'industrie de l'ultra haut débit dans "un secteur en évolution permanente, de plus en plus dominé par l'IA, insistant sur les implications multiples des réseaux IP intelligents".

%

En ce sens, cette rencontre, qui a réuni plus d'un millier d'experts, se veut une "plateforme explorant les synergies entre l'accès à Internet à très haut débit et l'IA en vue de parvenir à des innovations susceptibles de révolutionner et de transformer le paysage des réseaux de communication".

Les modalités de construction de réseaux ainsi que les stratégies de réussite commerciale à l'ère de l'IA ont également été évoquées lors de ce forum, considéré comme "une plateforme appropriée pour partager les innovations et les perspectives sur l'industrie de l'internet très haut débit".

"Il s'agit en somme d'optimiser l'accès à Internet à très haut débit, ce qui impulsera une nouvelle dynamique de la croissance commerciale dans le secteur", selon des experts, qui ont insisté sur les avantages qu'offre la technologie de l'Intelligence artificielle (IA).

Les participants ont enfin souligné la nécessité "de perfectionner davantage le déploiement et l'IA des réseaux, leur efficacité, leur sécurité et leur maintenance afin de les adapter aux évolutions technologiques et aux exigences des utilisateurs".