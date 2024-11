ORAN — Les wilayas de l'Ouest du pays ont commémoré, vendredi, le 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er novembre 1954, lors de cérémonies au cours desquelles des moudjahidine et des ayants droit ont été honorés, des infrastructures ont été inaugurés et de nouveaux projets lancés, outre l'organisation de diverses autres activités.

Tôt dans la matinée, les autorités locales civiles et militaires, en compagnie de la famille révolutionnaire et de la société civile se sont dirigées aux cimetières des martyrs où elles ont assisté à la levée des couleurs nationales, écouté l'hymne nationale, lu la Fatiha du Saint Coran et procédé à la pose de gerbes de fleurs aux pieds des stèles érigées à la mémoire des chouhada.

Dans la wilaya d'Oran, les cérémonies commémoratives ont été marquées par la présence du Conseiller du président de la République, chargé de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de la culture, Mohamed Seghir Saâdaoui, ainsi que du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad.

Dans la wilaya d'El-Bayadh, les cérémonies ont donné lieu, notamment, à la réinhumation des ossements de deux martyrs de la Révolution, Mohamed Bencheikh et Benhamza Abdelkader, au carré des martyrs du cimetière de la commune de Sidi Amar, indique-t-on.

%

Les deux chahid sont tombés au champ d'honneur lors de la bataille de "Djebel Balloutt", dans la région d'El-Aouinet (commune de Sidi Amar), qui avait opposé, en 1960, les valeureux moudjahidine de l'ALN à des soldats de l'armée coloniale.

Les moudjahidine Bouguefda Tayeb et Belkacemi Abdelkader, qui avait participé à cette bataille, ont été honorés à cette occasion par les autorités locales de la wilaya, qui se sont rendus au chevet des moudjahidine Degdeg Ahmed et Menad Zaghmane.

A Tlemcen, la même cérémonie a eu lieu au carré des martyrs de la commune d'El-Henaya où les ossements du chahid Chafâa Abdelkader on été réinhumés.

Le pavillon de chirurgie infantile de l'hôpital mère-enfant d'une capacité de 80 lits, sis au chef-lieu de wilaya, a été inauguré, à cette occasion, qui a été aussi marquée par l'inauguration et la baptisation du nom du défunt moudjahid Delal Mohamed, d'un terrain de sport de proximité, situé au quartier "Bab Wahran" dans la même ville, ainsi que par l'inauguration des deux tranches du tronçon à double voie de la RN 22, reliant la commune chef-lieu de wilaya à celle de Terny Beni-Hadil.

A Tiaret, les cérémonies commémoratives de cet événement historique se sont déroulées au niveau de la wilaya déléguée de Ksar Chellala où le moudjahid Yahia Derouich a été honoré par les autorités locales, qui ont aussi procédé à la pose de la première pierre du chantier de réalisation de deux infrastructures universitaires représentées par un amphithéâtre de 1.000 places pédagogiques et un site d'hébergement de 500 lits au niveau de l'annexe de l'Université "Ibn Khaldoun" de Tiaret.

Un Centre de proximité de l'administration des Impôts et un groupe scolaire baptisé du nom du défunt moudjahid Kaddour Ziane, ont été également inaugurés dans cette collectivité locale.

Dans la ville de Tiaret, un projet portant sur la réalisation de 300 logements promotionnels, initié par un opérateur privé, a été lancé dans le cadre des festivités commémoratives du 70e anniversaire de la glorieuse Révolution.

La même ambiance a été observée dans la wilaya de Nâama où des moudjahidine et des veuves de martyrs des différentes communes ont été honorés, lors de cérémonies supervisées par une équipe médicale du Centre national d'appareillage pour les invalides de la Guerre de libération nationale, aux cours desquelles des équipements pour l'assistance médicale ont été distribués à des moudjahidine, ainsi que des exemplaires du Livre d'Or des martyrs de la région.

Une exposition intitulée "haltes historiques éternelles de la glorieuse Révolution", a été organisée au Musée du moudjahid de la wilaya où un court-métrage intitulé "Le Rêve des Six", réalisé par de jeunes créateurs de contenus encadrés par le Forum des jeunes de la mémoire numérique et la contribution du ministère des Moudjahidine et des Ayants droit a été projeté.

Par ailleurs, les activités lancées à cette occasion ont été marquées aussi par le lancement d'une vaste campagne de reboisement d'une superficie totale de quelque 300 hectares, organisée au niveau de la région d'El-Mrir et de la RN 22 donnant accès à la commune de Mekmen Benamar.

A Mecheria, dans cette même wilaya des Hauts-plateaux de l'Ouest, il a été procédé à la pose de la première pierre du chantier de réalisation de 50 logements promotionnels aidés (LPA), souligne-t-on.

Dans la wilaya de Saïda, les autorités locales se sont rendus aux domiciles du moudjahid M'djahed Cheikh et de la veuve du chahid Chelalli Mohmed.

A Tissemsilt, les autorités locales ont rendu des visites de courtoisie au moudjahid Adjimi Ahmed et de la fille du chahid Rabie Djilali, Mme Rabie Aïcha, de même qu'il a été procédé à la pose de la première pierre du chantier de réalisation de 50 logements au profit des enseignants universitaires, à l'inauguration de deux cantines scolaires et du siège du Trésor qui a fait l'objet d'aménagement, avant de donner le coup d'envoi d'une caravane organisée par la direction locale des moudjahidine et des ayants droit au profit des enfants pour la découverte des sites historiques de la wilaya.

A Aïn Temouchent, les autorités locales de la wilaya se sont rendues au domicile du défunt moudjahid Aoullel Layachi (1939-1999), où ils ont honoré sa veuve, indique-t-on.

Dans la wilaya de Relizane, la veuve du chahid Aoued Bendjebbar a été honorée par les autorités locales de la wilaya qui ont également procédé à la mise en service de nouveaux équipements médicaux au pavillon de chirurgie de l'hôpital " Mohamed Boudiaf " du chef-lieu de wilaya, et à l'inauguration du service de d'hémodialyse relevant du même établissement hospitalier, qui vient de faire l'objet d'une vaste opération d'aménagement et d'équipement.