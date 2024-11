Algérie: Oran - 'Fiers du franc succès de la cérémonie d'ouverture du forum de la jeunesse africaine'

ORAN — Le président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) Mustapha Hidaoui a souligné, vendredi à Oran, que les organisateurs de la 4ème édition du Forum de la jeunesse africaine qui se déroule dans la capitale de l'Ouest du pays sont "fiers du franc succès de la cérémonie d'ouverture de cette manifestation, qui augure de la réussite du reste des travaux".

Hidaoui a indiqué, lors d'une conférence de presse à l'issue de la cérémonie d'ouverture de cette rencontre au Centre des conventions "Mohamed Benahmed" d'Oran, que "tous les participants au Forum, outre les Commissaires de l'Union africaine et les invités, ont exprimé leur admiration pour la cérémonie d'ouverture et les conditions d'organisation qui ont prévalu, ce qui présage du succès du reste des travaux qui durent quatre jours".

Il ajouté que "plusieurs jeunes participants à cette manifestation juvénile ont exprimé leur admiration pour l'expérience du CSJ en Algérie, en tant qu'expérience pilote offrant un cadre sain et efficace pour représenter les couches juvéniles et valoriser ses capacités au service des pays et des peuples".

Le même intervenant a salué "le soutien reçu par les organisateurs de la part des autorités algériennes, à leur tête le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et la mise à la disposition des organisateurs tous les moyens pour assurer l'accueil des hôtes de l'Algérie dans des conditions idoines, contribuant au succès de la manifestation juvénile africaine et sa distinction".

Il a, en outre, salué la mobilisation des membres du Conseil supérieur de la jeunesse et les jeunes volontaires "pour le succès de la 4ème édition de cet événement africain juvénile pour que les travaux se déroulent dans de bonnes conditions, afin de préserver l'image de l'Algérie auprès de la jeunesse et des peuples africains, et contribuer à la diplomatie de la jeunesse en appui à la diplomatie nationale".