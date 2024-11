Algérie: 70e anniversaire du 1er novembre1954 - Une occasion pour valoriser les réalisations accomplies par notre pays

ALGER — L'anniversaire du déclenchement de la Révolution de libération est une occasion pour valoriser les réalisations accomplies par notre pays et de nous inspirer de ses enseignements, d'y puiser notre force dans notre contribution à l'édification de l'Algérie souveraine et triomphante, a écrit la revue El-Djeïch dans son numéro spécial, dédié au 70e anniversaire de la Révolution du 1er novembre 1954.

"Il nous incombe, en cette occasion riche d'émotions et de hauts faits, de valoriser les réalisations accomplies par notre pays, qui poursuit, à pas sûrs, son parcours parsemé de triomphes, mu par une jeunesse attachée à sa glorieuse histoire, fière de ses braves aïeux et inspirée de leur héroïsme, pour relever tous les défis et faire face à toute menace, afin que l'Algérie demeure à jamais forte, sûre, prospère et grande", souligne-t-on dans l'éditorial intitulé "Sur les pas des héros".

Cet anniversaire nous interpelle également "afin de nous inspirer de ses enseignements, et aller de l'avant vers un avenir radieux, d'y puiser notre force dans notre contribution à l'édification de l'Algérie souveraine et triomphante", ajoute l'édito, mettant en exergue que l'Algérie soutient les causes justes dans le monde et se tient toujours aux côtés des peuples opprimés, à leur tête le peuple palestinien frère, qui endure les affres d'une agression sauvage ainsi qu'une entreprise d'extermination sans pareille des mains de l'occupant sioniste.

%

Au même titre, l'Algérie défend le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'établissement de son Etat indépendant.

"Inscrite dans l'histoire de l'humanité par ses idéaux et ses nobles principes, la Révolution du 1 er novembre a été l'œuvre d'un groupe de jeunes algériens fidèles, profondément convaincus, à leurs tout débuts, que la victoire sera indubitablement de leur côté", poursuit la revue, et "c'est ce qui fut, après que chaque parcelle de notre territoire sacré ait été arrosée du sang de caravanes de martyrs qui ont été les artisans de véritables épopées héroïques dans une Révolution libératrice considérée comme l'une des plus grandes, sinon la plus grande de tous les temps", souligne l'édito.

La revue a rappelé la lutte armée menée par le peuple algérien pendant plus de sept ans "contre une des plus grandes puissances coloniales de l'époque", une lutte que ni "la répression barbare et la torture méthodique, ni la politique de la terre brûlée, ni les massacres collectifs, n'ont eu raison de sa détermination à recouvrer sa souveraineté nationale dont il a fait le but suprême et l'unique finalité".

Ainsi, "sur cette voie honorant leur serment et perpétuant leur message, notre pays avance, à pas sûrs, dans son élan de développement et de prospérité, vers des horizons prometteurs, d'autant plus que les facteurs nous permettant de les concrétiser sont aujourd'hui plus que jamais réunis, à la lumière des réalisations tangibles accomplies".

En effet, "le chemin est à présent balisé pour relever tous les défis d'aujourd'hui et de demain, dans les différents secteurs, et pour renforcer le capital des acquis réalisés, afin de mettre notre pays sur les rails de la renaissance et du progrès, jouissant de la sécurité et de la stabilité", relève la revue.

"Telle fut l'aspiration de nos braves Chouhada et valeureux Moudjahidine qui, comme l'a souligné le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, forcent l'admiration et le respect dans une Algérie fière de son vaillant peuple et de sa jeunesse ambitieuse porteuse du flambeau du parachèvement de la marche nationale vers une Algérie nouvelle, forte de ses potentialités et du génie de ses filles et fils, par fidélité à son Histoire nationale", souligne encore la revue.

"Notre pays poursuit, avec ferme détermination, le parachèvement des projets stratégiques dans de nombreux domaines dont les plus importants consistent à atteindre l'autosuffisance alimentaire et la promotion des projets maintenant le même rythme de croissance réalisé et en rehaussant la valeur des exportations hors hydrocarbures".

El-Djeïch rappelle que notre pays accorde une "attention particulière" au dossier du logement dans ses différentes formules, en plus de veiller à la préservation du pouvoir d'achat des citoyens, et à définitivement clore le dossier des zones d'ombre.

Au centre des intérêts de notre pays figurent aussi "les secteurs agricole et industriel en leur accordant l'attention qu'ils méritent, au sein de notre économie nationale, y compris l'industrie militaire, qui est à développer et à renforcer afin qu'elle puisse satisfaire nos besoins nationaux et se tourner vers l'exportation dans une prochaine étape".

Rappelant en cette grandiose occasion,"le souvenir des épopées écrites par l'Armée de libération nationale (ALN)", la revue souligne "les progrès atteints par sa digne héritière, l'Armée nationale populaire (ANP), en termes de développement et de professionnalisme et que nous pouvons constater à travers les résultats significatifs enregistrés dans l'accomplissement de ses missions à tous les niveaux, que ce soit dans le domaine de la formation, des équipements ou de la préparation au combat, notamment dans ceux de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée ou de la protection de nos frontières nationales".

"Des missions, que notre armée se fait un point d'honneur d'accomplir pleinement, poursuivant ainsi sa quête incessante de posséder tous les facteurs de force qui lui permettent de relever tous les défis et de faire face à toutes les menaces induites par un environnement régional en perpétuelle mutation et une conjoncture internationale marquée par l'instabilité", comme l'a précisé Monsieur le Général d'Armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'ANP.

"Les pans de la mémoire de notre pays nous rappellent, constamment, les sacrifices de nos prédécesseurs de l'ANP, qui avaient pris l'engagement solennel d'arracher l'indépendance et la souveraineté nationales, longtemps confisquées par le colonialisme usurpateur", a-t-il souligné.

"En même temps, ces chapitres de notre histoire révèlent l'immense responsabilité qui incombe à l'Armée nationale populaire envers la préservation de ce précieux legs, en joignant l'acte à la parole, notre armée a réussi à tenir son serment et remplir son engagement, en prouvant qu'elle était véritablement le meilleur successeur du meilleur prédécesseur", a-t-il ajouté.