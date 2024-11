Afrique: Forum de la Jeunesse africaine-2024 - Pour une large solidarité africaine face aux défis géopolitiques et économiques

ORAN — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, représentant du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au 4ème Forum de la jeunesse africaine, lancé vendredi à Oran, a estimé que les défis géopolitiques et économiques auxquels est confronté le continent africain nécessitent une grande solidarité entre les gouvernements et la société civile, dont le noyau principal est la jeunesse.

Dans son allocution d'ouverture de l'événement organisé sous le slogan "Eduquer une Afrique adaptée au 21e siècle : Construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif, tout au long de la vie, de qualité et pertinent en Afrique", le ministre a mis l'accent sur la nécessité pour les programmes d'enseignement africains de répondre aux exigences du 21ème siècle, afin de permettre aux jeunes, candidats à diriger le continent vers le développement et la prospérité, d'être armés des connaissances nécessaires qui leur permettront de relever le défi.

Et d'ajouter : "Ce forum est considéré comme une excellente opportunité pour la jeunesse africaine d'échanger des expériences et de formuler des solutions innovantes pour faire face aux défis du continent et de renforcer la coopération dans le domaine de l'éducation et de ses programmes dans l'optique de trouver les meilleurs moyens de former des jeunes capables de mieux exploiter leurs compétences et capacités latentes, leur permettant de conduire notre continent africain vers un avenir meilleur, car l'éducation est le principal moteur du développement".

M. Hammad a, en outre, souligné la coïncidence de ce forum avec la Journée de la jeunesse africaine et l'anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération nationale, rappelant le rôle de la jeunesse algérienne dans la lutte pour recouvrer la souveraineté nationale, appelant la jeunesse africaine à imiter cette génération et à s'inspirer de sa détermination pour réussir le pari du progrès du continent africain dans un monde plein de défis.

Le ministre a conclu son discours en annonçant l'ouverture officielle du forum, qui s'étalera jusqu'au 4 de ce mois dans la capitale de l'Ouest algérien, quelques semaines après que l'Algérie ait eu l'honneur d'organiser cette manifestation juvénile, grâce au dossier de candidature soumis par le Conseil supérieur de la jeunesse à la Commission de l'Union africaine.

Les participants, au nombre de plus de 500 personnes représentant différents pays du continent, discuteront de tous les défis imposés à la région africaine dans le domaine de l'éducation, qui nécessitent d'unir les efforts de la jeunesse africaine pour y faire face et pour que cette génération assume sa responsabilité dans le progrès du continent, selon les organisateurs.

A souligner que la cérémonie d'ouverture du forum s'est déroulée en présence du Conseiller du président de la République chargé de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de la culture, Mohamed Seghir Saâdaoui, du président du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustapha Hidaoui, du ministre libyen de la Jeunesse, Fathallah Al-Zni, de la directrice des affaires féminines et de la jeunesse de l'Union africaine, Nonkuloleko Prudence Ngiwanga, et du commissaire de l'Union africaine pour l'éducation, la science et la technologie, Mohamed Belhocine, ainsi que des responsables algériens et de l'étranger et des cadres de l'Union africaine.