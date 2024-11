Afrique: Nécessité de poursuivre l'exécution des initiatives des jeunes africains pour relancer l'Agenda 2063

ORAN — Le Commissaire à l'Education, les Sciences, les Technologies et l'Innovation au sein de l'Union africaine, Professeur Mohamed Belhocine, a mis l'accent, vendredi à Oran, sur la nécessité de poursuivre la mise en oeuvre des initiatives qui valorisent les potentiels des jeunes africains, afin de relancer l'Agenda 2063, dont le slogan est "l'Afrique que nous voulons".

Intervenant à la séance inaugurale des travaux de la 4e édition du Forum de la jeunesse africaine, M. Belhocine a souligné que "ce sont les potentiels des jeunes africains qui actionnent l'avenir de notre continent", ajoutant que "nous célébrons, aujourd'hui, ses contributions, sa force et sa vision, avec l'existence de quelque 500 millions de jeunes en Afrique", relevant que "les jeunes ne sont pas l'avenir, seulement, du continent africain, mais le présent de l'Afrique (...) et il est donc important de poursuivre l'exécution des initiatives valorisant les potentiels des jeunes africains afin de relancer l'Agenda 2063, dont le slogan est "l'Afrique que nous voulons".

Le même intervenant a, d'autre part, indiqué que "la journée de la Jeunesse africaine constitue une excellente opportunité pour revoir notre manière de penser sur ce que nous pouvons accomplir pour libérer les initiatives de nos jeunes et de transformer nos sociétés en moteurs pour la prospérité, la paix et le développement durable ".

M. Belhocine a, dans ce sens, exprimé la profonde reconnaissance du Commissariat de l'Union africaine "du rôle déterminant que jouent les jeunes du continent dans le façonnage de nos Etats", faisant observer que "le slogan de la journée de la Jeunesse de cette année correspond à la thématique de l'Union africaine de cette année, dont le slogan est " Enseignement, développement, compétences de l'Afrique du 21 siècle, qui mettent en valeur le rôle-pivot dévolu à l'éducation dans le façonnage de l'avenir du continent ".

Et d'ajouter : "A travers l'éducation, nous sommes en mesure d'offrir aux jeunes africains les connaissances, les compétences et les valeurs nécessaires à la réussite dans un monde en mutation constante et accélérée" soulignant que "l'enseignement n'est plus un simple outil de développement personnel et professionnel, mais permet également l'innovation et le développement durable ".

Il a indiqué, d'autre part, que le Commissariat de l'Union africaine " soutien les jeunes pour la concrétisation des rêves et des aspirations communes pour construire l'Afrique de demain ", appelant à " réfléchir aux avancées que nous avons réalisées et nous appréhendons l'avenir avec courage et optimisme et un esprit unitaire pour une Afrique plus rayonnante, plus prospère et durable ".

Il est à souligner que le Forum, dont la tenue coïncide avec la commémoration du 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954 et de la Journée africaine de la jeunesse, organisé sous le slogan " un enseignement africain adapté au 21ème siècle: construction de systèmes éducatifs flexibles pour accroître l'accès à un apprentissage global tout au long de la vie, de haute qualité et approprié à l'Afrique ".

L'évènement constitue une opportunité appropriée pour la consolidation de la diplomatie des jeunes dans le continent africain, de même qu'il permet d'offrir des perspectives d'échange d'expériences et de pratiques dans les domaines de la promotion de l'enseignement, le développement durable, le développement des compétences d'innovation et de créativité des jeunes.

Lors des travaux de ce rendez-vous continental, plusieurs autres thématiques seront abordées, à l'instar de la participation des jeunes à la vie politique, l'emploi, la santé et la culture.