Algérie: Fin du défilé militaire célébrant le 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération nationale

Le défilé militaire organisé à l'occasion de la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er novembre 1954, sous la supervision du Président de la République, Chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a pris fin vendredi en début d'après-midi à Alger.

Le défilé a été organisé par l'Armée nationale populaire (ANP) au niveau de la RN 11 jouxtant Djamaâ El Djazaïr et a vu la participation des différentes forces de l'ANP, ainsi que les corps de la Sûreté nationale, de la Protection civile et des Douanes algériennes.

Le défilé s'est déroulé en présence de chefs d'Etat et de délégations de pays frères et amis, ainsi que de hauts responsables de l'Etat, des membres du Gouvernement, des membres de la famille révolutionnaire et des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie, invités à partager avec l'Algérie la joie de la célébration de cet événement.

Sur fond de musique militaire et de retentissement de 70 coups de canon, le président de la République, accompagné du Chef d'Etat-Major de l'ANP, le Général d'Armée Saïd Chanegriha, avait passé en revue les carrés des formations participant au défilé et représentant l'ensemble des forces de l'ANP.

Le défilé militaire avait débuté par des parades aériennes exécutées, dans le ciel de la Baie d'Alger, par des avions des Forces de l'ANP dont des avions de transport tactique, de reconnaissance et des avions de chasse et bombardiers aux côtés d'hélicoptères de combat, de reconnaissance, de transport et d'hélicoptères de recherche et de sauvetage.

Des milliers de citoyens dont des jeunes et des familles, parés de l'emblème national et scandant des slogans et chants patriotiques se sont regroupés, dès les premières heures de la matinée, le long de l'autoroute jouxtant Djamaâ El-Djazaïr pour assister à ce grandiose défilé militaire, marqué par une bonne organisation, grâce à la mobilisation des autorités sécuritaires et militaires, les services de la wilaya d'Alger, ainsi que des membres de la société civile, présents en force pour orienter les citoyens et garantir leur confort.