Afrique: Les Ministres de la santé du G20 se mobilisent pour soutenir le cycle d'investissement de l'OMS

Des Ministres de la santé ont soutenu le cycle d'investissement de l'OMS lors d'une réunion du G20 présidée par le Brésil qui s'est tenue aujourd'hui à Rio de Janeiro.

Ils ont appelé l'ensemble des États Membres et des partenaires à contribuer au premier cycle d'investissement de l'OMS pour financer la nouvelle stratégie sanitaire mondiale visant à améliorer les conditions de vie de milliards de personnes et à éviter 40 millions de décès, et ils ont espéré que les membres du G20 prendraient de nouveaux engagements lors du Sommet des dirigeants qui se tiendra les 18 et 19 novembre.

Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré : « J'ai demandé à l'ensemble des États Membres et des partenaires de participer au cycle d'investissement, en fonction de leurs moyens. Nous avons déjà reçu 63 engagements, pour plus d'un milliard de dollars des États-Unis (USD).

Plus de la moitié de ces engagements proviennent de nouveaux contributeurs volontaires, dont beaucoup appartiennent à la Région africaine, à la Région du Pacifique occidental et à la Région de l'Asie du Sud-Est de l'OMS.

Chaque contribution compte. Certains des pays les plus pauvres du monde se sont engagés, parce qu'ils constatent par eux-mêmes l'utilité de l'action de l'OMS », a-t-il ajouté. Le Directeur général a ensuite remercié les États Membres et les partenaires participant à la réunion qui avaient déjà pris des engagements : l'Allemagne, la Norvège, Singapour, l'Afrique du Sud, la Turquie, l'Union européenne et le Wellcome Trust.

Le Sommet des dirigeants du G20, prévu les 18 et 19 novembre 2024 et qui sera présidé par le Président du Brésil, S. E. Luiz Inácio Lula da Silva, sera un événement très important au cours duquel d'autres pays du G20 et d'autres participants devraient s'engager à apporter à l'OMS un financement prévisible et souple.

La Ministre brésilienne de la santé, Nísia Trindade, a déclaré : « Nous avons besoin que l'OMS soit forte pour s'acquitter de son mandat et nous appelons tout le monde à contribuer à la viabilité financière de l'OMS, notamment en s'engageant lors du Sommet des dirigeants du G20. »

Le Ministre allemand de la santé, le Dr Karl Lauterbach, a dit : « Le monde a absolument besoin que l'OMS soit forte. Un financement durable résilient est essentiel pour l'Organisation. Financer l'OMS, c'est investir dans l'amélioration de la santé. Nous appelons tous les partenaires du G20 à respecter leurs engagements politiques envers l'OMS, à joindre le geste à la parole et à verser davantage de fonds prévisibles et souples à l'OMS. »

Les ministres ont accueilli chaleureusement les propos du Ministre sud-africain de la santé, le Dr Pakishe Aaron Motsoaledi, qui a annoncé que l'Afrique du Sud « [était] déterminée à participer au financement durable de l'Organisation mondiale de la Santé quand elle [assumerait] la présidence du G20 l'année prochaine », en ajoutant : « Nous reprenons le flambeau du Brésil. »