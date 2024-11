Afrique: Le Maroc, un véritable pilier de sécurité et de stabilité sur le continent (Responsable américain)

Marrakech — Le Maroc constitue un véritable pilier de sécurité et de stabilité en Afrique, a affirmé, vendredi à Marrakech, le sous-secrétaire adjoint de l'armée de l'air américaine, chargé des affaires internationales, le général de brigade Ricky Mills.

Dans une déclaration à la presse en marge de la 7ème édition du Salon International de l'Aéronautique et du Spatial "Marrakech Air Show 2024" (MAS 2024), M. Mills a souligné que le Maroc est l'un des alliés les plus proches des États-Unis, en particulier dans le domaine de la défense, tout en se félicitant du niveau positif des relations qu'entretiennent les deux pays.

"Notre coopération en matière de défense est excellente", a déclaré M. Mills, qui a salué, à cet égard, le rôle du Royaume en tant que vecteur de sécurité, particulièrement au niveau de l'Afrique du Nord et de l'Ouest.

Le responsable US a, dans ce contexte, affirmé que ce partenariat solide et la participation américaine au salon visent à renforcer davantage les liens bilatéraux dans le domaine de la défense, au service de la paix et de la stabilité régionales.

Saluant l'organisation par le Maroc de cet événement d'envergure, qui a réuni plusieurs pays partageant un intérêt commun pour la sécurité régionale, M. Mills a relevé l'intérêt et l'importance de cette initiative marocaine pour la promotion de la paix et le renforcement de la coopération multilatérale.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Marrakech Air Show 2024, qui rassemble les leaders du secteur autour de thématiques majeures, se veut à la fois une vitrine de premier plan des dernières innovations du secteur et une plateforme de rencontre pour les professionnels en quête d'opportunités d'affaires.

Organisée conjointement par le ministère de l'Industrie et du Commerce, l'Administration de la Défense Nationale et MEDZ, filiale de la CDG, cette 7ème édition, dont les Emirats Arabes Unis sont l'invité d'honneur, met en lumière l'importance croissante du Maroc sur la scène aéronautique mondiale.

Le Salon, qui se poursuit jusqu'au 02 novembre prochain, connaît cette année une participation sans précédent avec 200 exposants, plus de 75 délégations officielles, des démonstrations aériennes spectaculaires, une exposition dynamique et une programmation riche en conférences de haut niveau traitant des tendances émergentes et des enjeux actuels et futurs du secteur.