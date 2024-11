Maroc: Installation du nouveau gouverneur de la province de Jerada

Jerada — Le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a présidé, vendredi, la cérémonie d'installation de Chakib Belkaid, que SM le Roi Mohammed VI a nommé gouverneur de la province de Jerada.

Après lecture du Dahir de nomination, M. Baitas a félicité le nouveau gouverneur pour la confiance placée en lui par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, lui souhaitant plein succès dans ses nouvelles fonctions.

Le ministre a également salué, dans une allocution à cette occasion, les efforts inlassables déployés par l'ex-gouverneur, Mabrouk Tabet, pour améliorer les indicateurs de développement dans la province.

Baitas a par ailleurs souligné que le Maroc est confronté à un défi majeur que représente la problématique de l'eau, notant à cet égard que tous les responsables sont appelés à garder à l'esprit ce problème qui nécessite plus d'efforts, de vigilance, de sagesse dans la gestion et d'innovation pour trouver des solutions efficaces.

A cet égard, il a mis en avant les Hautes Orientations royales pour que les autorités compétentes prennent toutes les mesures urgentes et innovantes pour éviter la pénurie en cette denrée vitale, et faire face au manque enregistré dans les réserves du Royaume de cette importante richesse, résultant des années successives de sécheresse.

Rappelant que la politique de proximité des citoyens a constitué une approche efficace en matière de gestion, M. Baitas a fait remarquer que toutes les autorités sont appelées à être constamment présentes sur le terrain, à écouter profondément les besoins des citoyens et leurs doléances, et à proposer des solutions adaptées à leurs problèmes, tout en veillant à une application saine de la loi, laquelle inspire confiance et rassure tout un chacun.

Le ministre a ajouté que le Maroc, grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dispose d'un modèle unique de développement humain, soulignant que la mise en œuvre optimale de ce modèle passe par l'action visant à remédier au déficit social, la contribution à l'encouragement des activités génératrices de revenus, l'emploi et le soutien à la concrétisation des projets, et ce à travers le dialogue, l'orientation et la fourniture de toute forme d'assistance.

Il a également appelé l'ensemble des acteurs intervenant dans la gestion des affaires locales à accorder l'importance nécessaire à la réalisation de la justice spatiale, en prêtant attention à la réhabilitation des infrastructures et des équipements collectifs, et en aidant les citoyens à programmer des projets dans ce domaine, selon une approche participative concentrée sur les zones aux infrastructures fragiles.

Le ministre a aussi insisté sur l'importance de l'implication de tous dans la consolidation des fondement du processus de développement du pays, relevant à cet égard la nécessité d'intensifier les efforts pour mettre en oeuvre des projets et programmes de développement dans la province, et pour valoriser les ressources et placer leurs retombées au service de la population.

La cérémonie d'installation du nouveau gouverneur s'est déroulée en présence notamment du wali de la région de l'Oriental, gouverneur de la préfecture d'Oujda-Angad, Khatib El Hebil, du président du Conseil régional de l'Oriental, des présidents et membres des instances élues, des responsables des chambres professionnelles et des services extérieurs, d'acteurs de la société civile, et de personnalités civiles et militaires.