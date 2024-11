Afrique: Le développement des compétences et l'innovation, leviers essentiels de l'industrialisation du continent (panélistes)

Marrakech — Les intervenants à un panel sur "Le développement du capital humain et de l'innovation au service de l'industrialisation", ont indiqué, vendredi à Marrakech, que le développement des compétences et l'innovation constituent des leviers essentiels de l'industrialisation en Afrique.

S'exprimant à la clôture du 5e Choiseul Africa Business Forum, organisé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les panélistes ont souligné que le continent doit non seulement investir dans ses infrastructures numériques mais aussi renforcer ses systèmes éducatifs pour former des talents capables de répondre aux besoins croissants en compétences techniques et technologiques.

L'intégration des technologies avancées, telles que l'intelligence artificielle (IA) et le big data, peut stimuler la productivité et l'efficacité des entreprises africaines, ont-ils estimé, notant que cela nécessite des efforts concertés pour surmonter les défis actuels.

A cet égard, ils ont mis en avant le rôle stratégique de l'IA, des infrastructures numériques et de la formation professionnelle pour répondre aux besoins croissants en compétences techniques et technologiques, clés d'une croissance durable.

Ils ont, en outre, affirmé que le secteur privé demeure aujourd'hui le principal moteur des initiatives pour l'adoption de l'IA, ainsi que pour les programmes de formation professionnelle, notant toutefois qu'une telle montée en puissance nécessite d'être davantage soutenue par des stratégies mises en place par les États africains.

Dans ce sillage, le président de la Commission capital Humain de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Karim Cheikh, a relevé que la mise en place d'instituts de formation en gestion déléguée a permis de répondre efficacement à la demande croissante de talents qualifiés, notamment dans un contexte technologique en constante évolution.

De même, il a mis l'accent sur la nécessité d'allouer des budgets plus conséquents à la formation professionnelle initiale, de renforcer l'apprentissage et la formation par alternance, ainsi que d'améliorer la formation continue.

Cela permettra de stabiliser les ressources humaines et de conserver le capital humain local au Maroc, afin de garantir une compétitivité durable sur le marché, a-t-il dit.

Organisée par Choiseul Africa, cette 5e édition, placée sous le thème "Co-construire des stratégies gagnantes et durables : rôle moteur du secteur privé et de la coopération avec le secteur public", réunit des décideurs de haut niveau venus d'Afrique, d'Europe et du Golfe autour du développement économique et des opportunités d'investissement en Afrique.

Particulièrement symbolique, la 5e édition a marqué les 10 ans de Choiseul Africa et de son engagement à promouvoir les jeunes talents africains émergents et à soutenir le développement de partenariats à haute valeur ajoutée sur le continent.