Maroc: SIDATTES 2024 - Signature de six conventions pour le développement de la filière phoenicicole

Erfoud (province d'Errachidia) — Six conventions destinées à développer la filière phoenicicole ont été signées en marge de la 13ème édition du Salon international des dattes au Maroc (SIDATTES 2024), qui se tient du 30 octobre au 3 novembre à Erfoud sous le thème "Les oasis marocaines : pour des systèmes résilients face aux changements climatiques".

La cérémonie de signature de ces conventions a été présidée par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, en présence du wali de la région de Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d'Errachidia, Essaid Zniber, du président du Conseil de la région de Drâa-Tafilalet, Hro Abrou, d'élus et de représentants de plusieurs institutions et établissements publics et privés.

Ainsi, la Mutuelle agricole marocaine d'assurances (MAMDA) et l'Association des producteurs modernes de dattes au Maroc (APM) ont signé une convention de partenariat pour accompagner les producteurs dans la développement agricole et industriel et mettre à la disposition des producteurs une panoplie de produits d'assurance adaptés à leur activité, en leur offrant des tarifs encourageants.

Il a été procédé également à la signature d'une convention cadre et de quatre conventions spécifiques entre l'Office national du conseil agricole (ONCA) et la Fédération interprofessionnelle nationale de la filière des dattes (Maroc Dattes).

Ces conventions portent notamment sur la pérennisation des acquis techniques et managériaux du Plan Maroc Vert pour la filière phoenicicole, la sensibilisation et l'encadrement des producteurs sur l'adoption des bonnes pratiques agricoles, la sensibilisation des producteurs sur l'importance du renouvellement des plantations de la palmeraie traditionnelle, le renforcement des capacités techniques et managériales des coopératives et des groupements d'intérêt économique (GIE) ainsi que le partage des nouvelles technologies en vue d'améliorer la productivité.

La sensibilisation des producteurs sur la rationalisation de l'utilisation des facteurs de production, en particulier les ressources hydriques et énergétiques, la sensibilisation des coopératives et des GIE sur l'importance du suivi de la traçabilité, l'élaboration de référentiels techniques et de supports audio-visuels pour appuyer les actions du Conseil agricole et le développement des capacités techniques des conseillers figurent aussi parmi les objectifs de ces conventions.

La 13ème édition du SIDATTES, organisée par l'Association du Salon international des dattes au Maroc (ASIDMA) sous l'égide du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, met l'accent sur les écosystèmes oasiens, les défis auxquels ils sont confrontés et les avancées en matière de durabilité de ces territoires.

Ce salon international occupe une place de choix dans la politique agricole du Royaume. Un vaste programme de restauration et de restructuration a été mis en oeuvre pour le développement et la pérennisation de la filière, faisant de ce Salon une grande plateforme de communication pour la promotion de la datte marocaine.