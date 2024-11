Maroc: Devant l'AG de l'ONU, M. Zniber présente le rapport annuel du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU

New York (Nations Unies) — Le président du Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies (CDH), Omar Zniber a présenté, vendredi devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York, le rapport annuel du Conseil devant l'Assemblée générale des Nations Unies.

Dans la présentation de son rapport concernant les trois sessions du CDH en 2024, et qui ont connu l'adoption de 139 résolutions thématiques et concernant des situations pays, le président a mis en exergue les grands efforts accomplis pour garantir la crédibilité du travail du Conseil, illustrant cela par les initiatives essentielles conduites par la présidence marocaine sur des thématiques fortes comme les changements climatiques, les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle.

Zniber, également ambassadeur représentant permanent du Maroc à Genève, a souligné à cet égard que la sécurité sanitaire, environnementale et alimentaire doivent être également appréhendés du point de vue des droits humains.

Le président n'a pas manqué d'exprimer les très fortes préoccupations du CDH sur les violations "inacceptables" du droit humanitaire international qui se produisent dans le contexte des conflits armés, en référence à la situation aux Proche et Moyen-Orient et à Gaza, mais aussi sur le continent africain.

L'accent a également été mis sur les propositions de la présidence sur la rationalisation et l'efficacité du CDH, sujets d'intenses consultations en cours sous l'égide de nombreux co-facilitateurs. De même la coordination entre Genève et New York a été relevée, pour assurer une plus grande cohérence du travail des Nations Unies en matière des droits de l'Homme, selon la présidence.

Par ailleurs, et durant sa mission à New York (28 octobre-1er novembre), M. Zniber a tenu plusieurs réunions y compris avec le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, la Secrétaire exécutive de l'UNICEF, les présidents de plusieurs commissions onusiennes, la présidente du Conseil de sécurité pour le mois d'octobre, la présidence du Conseil économique et social (ECOSOC) et les représentants de la société civile lors d'une réunion ouverte.

Par la même occasion, le président du CDH, sollicité pour cela, a donné plusieurs interviews de même qu'une conférence de presse pour les médias accrédités auprès du siège des Nations Unies à New York.

Cette deuxième visite de travail à New York du président du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU marque l'une des étapes finales de la présidence marocaine, qui arrivera à terme en fin d'année.

Tant par les thématiques consensuelles mises en avant que la manière distinguée dont des situations des plus complexes ont été gérées, cette présidence a marqué de son empreinte le 18ème Cycle du Conseil des droits de l'Homme, tel qu'exprimé à maintes reprises par le Secrétaire général des Nations Unies, le Haut-Commissaire aux droits de l'Homme et un grand nombre de hauts responsables onusiens.

La mission de M. Zniber se conclut par une conférence de presse sur le bilan du CDH pour cette année 2024.