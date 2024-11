Afrique: Choiseul Africa - M. Mezzour appelle à croire au potentiel de la jeunesse africaine

Marrakech — Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a appelé, vendredi à Marrakech, à faire pleinement confiance au potentiel important de la jeunesse africaine pour favoriser la prospérité économique du continent.

S'exprimant à l'ouverture de la 5ème édition du Choiseul Africa Business Forum, organisée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI sous le thème "Co-construire des stratégies gagnantes et durables : rôle moteur du secteur privé et de la coopération avec le secteur public", le ministre a affirmé que la plus grande ressource du continent africain est sa jeunesse capable de relever les différents défis.

Dans ce sens, M. Mezzour a souligné que l'Afrique affiche de grandes ambitions et regorge d'atouts importants, notant toutefois que "les jeunes africains s'impatientent", faute de confiance en leurs capacités.

Choiseul Africa Business Forum, a-t-il indiqué, constitue une plateforme de mise en contact qui rassemble des opérateurs économiques et des leaders politiques pour amorcer une nouvelle dynamique économique africaine.

De son côté, le Premier ministre de la République de Guinée-Bissau, Rui Duarte De Barros, a noté que la finalité de ce Forum est de renforcer les liens de confiance en matière de coopération économique, de promouvoir des partenariats stratégiques et de créer des synergies afin de porter ces partenariats à des niveaux plus ambitieux, au regard des aspirations du secteur privé.

M. De Barros a souligné, à cet égard, l'importance de la coopération entre le secteur privé, en tant que moteur de l'économie et de la création d'emplois, et le secteur public, pour assurer le développement durable et la prospérité collective, ajoutant que les partenariats public-privé permettent de stimuler l'emploi local par l'investissement dans des projets d'infrastructure et de services publics.

De même, il a affirmé que la jeunesse africaine, avec ses idées innovantes et son dynamisme, doit être placée au centre de l'action et de la stratégie gouvernementale, en établissant de nouveaux paradigmes de développement qui concilient progrès et durabilité, notant que le continent africain, avec ses richesses naturelles, sa jeunesse dynamique et sa présence croissante sur les marchés mondiaux, devient un pôle de croissance incontestable.

Pour sa part, le président de Choiseul Africa, Pascal Lorot, a affirmé qu'"avec le Choiseul 100 Africa, nous avons bâti une communauté dynamique, unie par la volonté de se rassembler et de faire avancer le continent africain", précisant qu'aujourd'hui, cette communauté compte près de 900 lauréats, couvrant 51 des 54 pays d'Afrique.

L'Afrique est, et sera, un acteur incontournable sur la scène mondiale, non seulement grâce à ses richesses naturelles, mais surtout grâce à "la passion et au talent d'une génération de jeunes femmes et hommes qualifiés", a-t-il fait observer.

Aujourd'hui, l'Afrique et l'Europe s'inscrivent dans un monde en pleine réorganisation où leur interdépendance devient essentielle pour la croissance de chacun, soulignant ainsi la nécessité d'une complémentarité mutuelle, a relevé M. Lorot.

Organisée par Choiseul Africa, cette édition de deux jours réunit 800 décideurs de haut niveau venus d'Afrique, d'Europe et du Golfe autour de thèmes liés au développement économique et aux opportunités d'investissement en Afrique.

L'Institut Choiseul, créé en 2003, est un think tank indépendant dédié à l'analyse des grands enjeux économiques, politiques et sociétaux ainsi qu'à ceux associés aux défis d'une bonne gouvernance mondiale.

Basé à Paris, son ambition est de créer des espaces indépendants de dialogue au carrefour du monde politique et institutionnel, de la sphère économique et de celle des idées pour fertiliser les débats sur les problématiques contemporaines.