Le défilé militaire supervisé, vendredi, par le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, dans le cadre des festivités commémorant le 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération, a impressionné par sa précision remarquable reflétant la puissance et le professionnalisme de l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN).

Le défilé militaire, organisé par l'Armée nationale populaire sur la RN 11 jouxtant Djamaâ El-Djazaïr, s'est déroulé en présence des hôtes de l'Algérie venus de pays frères et amis, aux côtés des hauts responsables de l'Etat, de membres du Gouvernement, de membres de la famille révolutionnaire et de représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie.

Avant de donner le coup d'envoi du défilé, le président de la République, accompagné du Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, le Général d'Armée Saïd Chanegriha, et escorté par une troupe de cavalerie de la Garde républicaine et un escadron motocycliste de la Gendarmerie nationale, a passé en revue les formations militaires participantes représentant l'ensemble des Forces de l'Armée national populaire, alors que 70 coups de canon étaient tirés.

%

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le président de la République a affirmé que "la commémoration de cet anniversaire mémorable incarnant la gloire, la dignité et la fierté est l'occasion de rappeler que l'Algérie, qui a triomphé du colonialisme hier, continue de réaliser des victoires en toute confiance grâce à ses enfants fidèles au message des valeureux Chouhada".

Le président de la République a souhaité la bienvenue aux hôtes de l'Algérie "les remerciant de leur présence pour participer, avec nous, à la commémoration de ce glorieux anniversaire, en reconnaissance de la place de l'Algérie et de sa contribution à l'instauration de la sécurité et de la stabilité dans la région, ainsi que de son soutien constant aux causes justes et de sa défense du droit des peuples à la paix et au développement".

Le président de la République a également salué "l'Armée nationale populaire, tous les corps de sécurité, ceux qui sont stationnés à nos frontières pour défendre notre terre pure et ceux qui veillent à protéger notre espace aérien et nos côtes, prêts à se sacrifier pour préserver le legs des valeureux Chouhada et défendre la République et ses acquis".

Le défilé a débuté par le survol d'une formation aérienne composée d'avions L-39 des Forces aériennes, qui ont décoré le ciel de la capitale aux couleurs nationales. S'en sont suivies des démonstrations aériennes exécutées par des avions d'entraînement avancé Yak-130 et des exhibitions des Forces aériennes, dont une démonstration de ravitaillement en vol de deux avions Su-24 par un avion ravitailleur Il-78, escortés par quatre avions MiG-29, et la parade de formations de plusieurs hélicoptères, notamment ceux spécialisés dans la reconnaissance et l'approvisionnement, et d'une formation de trois drones.

Ont également participé à ce défilé militaire, réglé comme une mécanique de précision, le carré des Moudjahidine en tenue militaire et traditionnelle symbolisant la génération de la glorieuse Révolution, ainsi que les carrés des Forces terrestres, des Cadets de la nation et des Forces navales, qui ont fait défiler les Frégates "Erradii" et "Modamir" et les navires chasseurs de mines "El Kasseh 1" et "El Kasseh 2".

Le défilé militaire a également été marqué par la participation du bâtiment "Kalaat Béni Hamad", du bâtiment de débarquement et de soutien logistique "Kalaat Béni Rached", de la corvette "El Moutassadi", du bâtiment "Kalaat Béni Abbès", des sous-marins "Djurdjura" et "Ouarsenis", ainsi que de plusieurs autres navires et frégates des Forces navales de l'ANP.

Des parades de haute précision ont aussi été exécutées par les carrés des Forces de Défense aérienne du territoire, des Forces spéciales de l'Aviation et de la Marine et des commandos parachutistes.

D'autres exhibitions ont été exécutées par les carrés de la Gendarmerie nationale, de différentes Ecoles de formation de l'ANP, dont l'Ecole militaire polytechnique et l'Ecole supérieure des transmissions, ainsi que ceux de la Sûreté nationale, de la Protection civile et des Douanes.

Des formations de véhicules de combat ont également défilé, à leur tête des chars de différents types, des véhicules d'infanterie, des systèmes d'artillerie à roquette, des systèmes d'artillerie antiaérienne et des systèmes de missiles de défense aérienne, ainsi que des véhicules blindés légers, des véhicules militaires de reconnaissances et d'intervention et des formations motocyclistes de différentes Forces.

Lors du défilé, le président de la République et les présents ont longuement applaudi l'impressionnante performance et le développement remarquable de l'Armée de l'Algérie indépendante. Une Armée fidèle au serment, qui veille à préserver le legs et qui est toujours prête à se sacrifier pour la patrie en toutes circonstances.

Le défilé a permis d'immortaliser l'épopée de Novembre 1954 et de galvaniser les énergies pour une Algérie victorieuse, telle que rêvée par les Chouhada et les Moudjahidine de la glorieuse Révolution de libération.

Une foule nombreuse a assisté au défilé, qui a été marqué par une organisation rigoureuse grâce aux autorités sécuritaires et militaires, aux agents des services de la wilaya et aux membres de la société civile.

Un accueil chaleureux a été réservé au président de la République par les milliers de citoyens massés de part et d'autre de la RN 11.

A son tour, le président de la République a salué la foule, composée de familles et de jeunes arborant le drapeau national qui ont afflué vers la Promenade des Sablettes dès les premières heures pour assister à ce défilé militaire, qui reflète la puissance et le niveau de professionnalisme atteint par l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de libération nationale.