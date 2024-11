Congo-Kinshasa: Le CCPRC sensibilise à l'importance de la médiation de proximité

Le Centre congolais de prévention et de résolution des conflits (CCPRC) a organisé, jeudi 31 octobre à Kinshasa, une conférence sur l'importance de la médiation de proximité afin de sensibiliser les Congolais à ce sujet. Cette conférence intervient après une formation d'une cinquantaine de personnes comme médiateurs.

Gabriel Kisembe, médiateur de formation, revient sur l'importance de la médiation de proximité dans la société :

« Les conflits, nous en avons partout dans nos écoles, dans nos foyers, dans nos entreprises, au marché. Et pour cela, nous avons besoin de personnes neutres et sages qui peuvent chaque fois intervenir et remettre l'entente ou le climat de dialogue entre les personnes qui ne s'entendaient pas ».

Pour Romain Nkonde, organisateur de cette rencontre, il est donc important, à l'instar d'autres sociétés plus développées, de former de plus en plus de médiateurs de proximité.

« Nous devons former beaucoup des médiateurs congolais. Comme ça ils ne vont plus chercher où trouver un médiateur. Et il faut qu'il y ait beaucoup de centres à travers les différents quartiers comme on en voit sous d'autres cieux. Cette médiation de proximité permettra aux Congolais d'aider le Gouvernement qui a déjà beaucoup de demandes en résolution des conflits », a argumenté Romain Nkonde.

Pour Lutete Losamba, médiatrice, la place de la femme est primordiale dans ce processus de médiation.

« Les femmes sont des actrices incontournables pour la construction d'une paix durable. Elles ont également de fortes compétences en matière de communication », a-t-elle argumenté.

Selon certains intervenants, la médiation de proximité est importante mais elle n'exclut pas le recours à l'appareil judiciaire.