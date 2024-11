Congo-Kinshasa: Est du pays - La situation humanitaire ne fait que s'aggraver, alerte le PAM

Le directeur régional du Programme alimentaire mondial (PAM) pour la région de l'Afrique australe, Eric Perdison, qui est en mission d'évaluation au Nord-Kivu, a affirmé ce vendredi 1er novembre que la situation humanitaire dans cette partie du pays ne fait que s'aggraver.

La province du Nord-Kivu connaît beaucoup de défis en matière de sécurité alimentaire qui nécessitent une assistance d'urgence et multisectorielle.

Eric Perdison a visité deux sites de déplacés : celui de Bulengo et de Lwashi.

De cette visite, il parle d'une situation humanitaire préoccupante. Et pour faire face à cette situation, il déclare que le PAM va continuer à renforcer ses efforts de plaidoyer pour mobiliser assez des ressources en faveur de ces déplacés.

« On a en date d'aujourd'hui, 6,9 millions de la population déplacée parmi laquelle, il y a 5,5 millions ici dans l'Est : dans la région de l'Ituri, du Nord et Sud-Kivu. Mais plus grave encore, parmi ces gens déplacés, il y a plus de deux millions qui étaient déplacés depuis le début de cette année. Donc ça veut dire la situation ne fait que s'aggraver », a indiqué Eric Perdison.

Il a eu l'opportunité de parler avec plusieurs partenaires, notamment le Gouvernement.

« Et ce qui est important, est que tous les partenaires ont les mêmes idées de comment on peut faire face à cette situation grave pour que cette population soit assistée de manière urgente mais aussi de manière holistique. Ici à Goma, j'ai eu l'opportunité de visiter deux camps des déplacés : celui de Bulengo et le camp de Lwashi. Et ce que j'ai vu avec la population déplacée là-bas, ça brise le coeur. Donc avec tout ça, on va continuer à parler avec les bailleurs de Fonds pour pouvoir mobiliser plus de ressources et pour augmenter notre capacité d'assister cette population », a promis Eric Perdison.