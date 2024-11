Tunisie: Le président Kaïs Saïd assiste à la cérémonie de commémoration du 70e anniversaire de la Révolution algérienne

Le président de la République, Kaïs Saïd, a pris part aux célébrations du 70e anniversaire de la Révolution de libération algérienne, soulignant les liens de fraternité et de solidarité qui unissent la Tunisie et l'Algérie.

En visite officielle en Algérie depuis jeudi, le président de la République, Kaïs Saïd, a assisté vendredi aux festivités organisées à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution algérienne. Sa présence illustre l'attachement de la Tunisie à ces liens historiques et solides qui lient les deux pays voisins, partageant une proximité géographique, des valeurs et une vision commune.

Les cérémonies se sont tenues à la Grande Mosquée d'Alger et ont été marquées par un impressionnant défilé militaire orchestré par l'Armée nationale populaire qui s'est déroulé de 10h30 à 13h. En présence de hauts responsables et des Chefs d'Etats, le président Abdelmadjid Tebboune a inauguré l'événement, accompagné par les forces terrestres, aériennes et maritimes ainsi que divers corps de sécurité nationale.

Les formations militaires ont honoré les martyrs de la Révolution avec 70 salves de canon, suivi de démonstrations aériennes spectaculaires, où les couleurs nationales se dessinaient dans le ciel algérois.

La participation de Kaïs Saïd revêt une importance particulière, symbolisant l'engagement de la Tunisie à maintenir des relations étroites avec l'Algérie, dans la continuité d'une histoire de coopération et de soutien réciproque qui remonte à la lutte pour l'indépendance des deux pays.

Par ailleurs, l'invitation du président Tebboune, conjuguée à la participation de Kaïs Saïd, témoigne de l'importance accordée à la coopération bilatérale, que ce soit dans le souvenir des luttes partagées ou dans la construction d'un avenir commun, basé sur la paix et le développement pour les peuples algérien et tunisien.

Ainsi, ces festivités incarnent l'esprit de fraternité et de partenariat stratégique qui unit la Tunisie et l'Algérie, et cet engagement partagé se manifeste à travers des initiatives politiques, économiques et culturelles qui contribuent à la stabilité et à la prospérité de la région.