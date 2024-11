Afrique du Sud: Le pays s'engage pour le retour de 20 000 enfants ukrainiens déportés

L'Afrique du Sud souhaite s'impliquer davantage dans la médiation entre la Russie et l'Ukraine. Le pays s'est porté volontaire pour faciliter le retour d'enfants ukrainiens déplacés. Depuis le début de la guerre, le gouvernement de Vladimir Poutine est accusé de les avoir déportés de force, et un mandat d'arrêt de la Cour Pénale Internationale vise d'ailleurs le chef du Kremlin et une de ces ministres pour ces motifs. Moscou pour sa part défend sa volonté de protéger ces enfants des combats.

L'engagement de Pretoria sur le dossier des enfants déportés par la Russie en Ukraine souligne une nouvelle fois sa volonté d'être force de dialogue.

L'annonce a été faite lors d'une conférence fin octobre rassemblant plus de 70 pays au Canada cette semaine, au cours de laquelle plus de la moitié d'entre eux ont signé l'Engagement de Montréal pour le retour des Ukrainiens, sans qu'une liste précise des participants et des signataires n'ait été publiée.

Comme l'a confirmé le ministère des Affaires étrangères sud-africain, la nation arc-en-ciel a proposé de servir d'intermédiaire au cours des négociations pour le rapatriement de ces enfants ukrainiens, aux côtés du Vatican, ainsi que du Qatar, qui menait déjà une médiation sur le sujet. Les Émirats arabes unis ont, pour leur part, promis continuer leur travail de médiation pour la libération de prisonniers.

%

Rester non-aligné

Kiev évalue à 20 000 le nombre de mineurs ukrainiens qui ont été déportés en deux ans en Russie ou dans les territoires occupés, et seuls 870 d'entre eux auraient, pour l'instant, pu être rapatriés.

Ce nouveau rôle endossé par l'Afrique du Sud lui permet de justifier son choix de rester non-alignée depuis le début du conflit, forte de sa capacité à pouvoir dialoguer à la fois avec Kiev et Moscou.

Ce jeu d'équilibriste a encore une fois été démontré récemment, puisqu'à quelques jours d'intervalle, le président sud-africain s'est déplacé en Russie, et le chef de la diplomatie ukrainienne a lui été reçu à Pretoria.