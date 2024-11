Afrique: En route vers la Ligue des Champions Féminine - Le Tout Puissant Mazembe

Pour la deuxième fois de leur histoire, les Congolaises du TP Mazembe figurent dans le tableau final de la Ligue des Champions Féminine.

Comment l'équipe s'est qualifiée

Le Tout Puissant Mazembe a dominé le tournoi qualificatif de l'UNIFFAC, s'assurant une place pour la Ligue des Champions Féminine de la CAF grâce à une série de performances marquantes. Sous la direction de l'entraîneuse Lamia Boumehdi, les Congolaises ont remporté deux victoires et concédé un match nul, totalisant 7 points.

Leur première rencontre s'est soldée par un impressionnant 7-0 contre le CSM Diables Noires du Congo, suivi d'une victoire de 4-0 contre Atlético Malabo de la Guinée Équatoriale. Lors du dernier match, elles ont fait match nul 1-1 face aux Lekie Football Filles du Cameroun, confirmant leur première place au classement avec une différence de buts de +11.

La joueuse : Esther Diskisa

Parmi les joueuses phares du TP Mazembe, Esther Diskisa s'est imposée comme la meilleure buteuse du tournoi avec un total de 4 réalisations. Attaquante redoutable et leader sur le terrain, Diskisa a été essentielle dans les succès offensifs de l'équipe. Sa rapidité et son sens du but ont été des atouts cruciaux, mettant en difficulté les défenses adverses et permettant au TP Mazembe de dominer ses rencontres.

L'entraineur Lamia Boumehdi

Lamia Boumehdi, entraîneuse talentueuse et expérimentée, a su insuffler une dynamique de succès à cette équipe du TP Mazembe. Avec un style de jeu structuré et axé sur une forte cohésion d'équipe, Boumehdi a su tirer le meilleur de ses joueuses tout au long des qualifications. Sous sa direction, le TP Mazembe a su non seulement se qualifier mais également se positionner comme une équipe redoutable sur le continent, prête à relever le défi de la Ligue des Champions Féminine de la CAF.