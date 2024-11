Cote d'Ivoire: Île Boulay 2 - Appel de la jeunesse pour la paix et l'intervention de l'État

Jean-Marc Aka, président de la jeunesse centrale de l'Île Boulay 2, située dans la commune de Yopougon, a tenu une conférence de presse le mercredi 23 octobre 2024 sur l'île pour appeler la communauté à préserver la paix et la cohésion sociale.

Lors de son intervention, Jean-Marc Aka a rappelé que l'île Boulay 2 a toujours été un modèle de coexistence harmonieuse, où les différentes communautés ethniques vivaient ensemble dans l'unité et la fraternité, contribuant au développement de la région. Il a cependant exprimé sa préoccupation face aux récents troubles, attribués à des actions telles que « la vente illégale de terrains et des actes de violence », qui menacent la stabilité de l'île.

Le jeune leader a également exhorté les chefs de communautés, notamment l'ancien chef Djon Dick et le nouveau chef Emmanuel Kouao Kouao, à assumer pleinement leurs responsabilités pour rétablir l'ordre. Il a interpellé Djon Dick, l'invitant à reconsidérer certaines actions qu'il juge divisives.

Jean-Marc Aka a regretté le silence de certains responsables locaux, affirmant que leur inaction face aux événements actuels les rend indirectement complices. Il a cependant salué les aînés ayant répondu à l'appel de la jeunesse, rappelant que leur soutien est crucial pour l'apaisement.

Il a également encouragé la jeunesse à être un modèle de paix et de solidarité. « Nous devons montrer l'exemple aux plus jeunes en restant unis et solidaires. La responsabilité de maintenir un climat de paix sur l'île Boulay 2 nous incombe », a-t-il insisté.

Profitant de cette tribune, il a adressé un message aux autorités, notamment au Président de la République, Alassane Ouattara, les exhortant à porter davantage d'attention à l'île Boulay 2. Jean-Marc Aka a rappelé que l'île, officiellement reconnue comme village le 12 août 2024, s'étend sur 1 850 hectares et regroupe quatre campements : Sédjikro, N'Guandikro, Djhonikro et Jean-Kouamekroa. Il a exprimé le besoin pressant d'infrastructures de base, telles que l'électricité et l'eau potable, et a exprimé sa gratitude envers le gouvernement ainsi que le village tuteur, Niangon Lokoua, et son chef Bodjui Josué, pour leur soutien constant à la communauté.

Pour rappel, les tensions actuelles sur l'île Boulay 2 sont en partie dues à une lutte de leadership entre Djon Dick, reconnu comme ancien chef, et Emmanuel Kouao Kouao, désigné comme chef actuel par les habitants.