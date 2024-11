Gabon: Le Président de la Transition poursuit ses visites de proximité dans l'arrière pays

Après avoir séjourné dans la province de l'Ogooué-Maritime, le Président de Transition, Président de la République, Chef de l'État, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema est arrivé ce jour à Mouila dans la province de la Ngounié accompagné de la Première Dame Zita Oligui Nguema ainsi que les membres du gouvernement .

Dans la ville de Fougamou, première étape de son séjour dans la province de la Ngounié, le Président de la République a procédé respectivement à la visite des chantiers de construction de la maison de l'enfant et de la femme, de la maison de la culture et de la jeunesse ainsi que du centre de transformation des produits agricoles.

Des structures dédiées à la cause de l'enfance en difficulté, l'autonomisation de la femme via la transformation des produits agricoles et à l'épanouissement de la jeunesse à travers l'expression de talents artistiques divers dans ladite localité.

Al'issuedecesvisites, le Chef de l'État a communié avec les populations du département de Tsamba- Magotsi qui lui ont témoigné leur profonde gratitude pour la concrétisation de projets socioéconomiques réalisés ou en cours de réalisation dans leur département.

Elles ont particulièrement exprimé au Président de la Transition leur fierté pour la réalisation des structures diverses telles que la construction des futurs édifices précités, le pavage prochain des voiries urbaines de la localité, la réhabilitation et la transformation du centre de santé de Fougamou en un hôpital départemental avec dotation à la clé de matériel roulant au bénéfice du personnel médical et des populations, l'inauguration du site touristique sur les chutes de Fougamou et Magotsi, la fourniture d'équipements en matériel de voirie et roulant pour les délégations spéciales entre autres.

%

En dépit de ces réalisations, le représentant de toutes les catégories sociales dudit département a insisté sur les besoins urgents des populations qui concernent essentiellement la construction d'un plateau sportif ultramoderne, la construction du barrage électrique des chutes de Fougamou afin de pallier aux problèmes énergétiques de la contrée, la construction de logements sociaux, le déploiement de plus de forces de défense et de sécurité pour la protection des populations, l'extension de la ville aux deux extrémités via le terrassement et le cadastrage de nouveaux espaces, le renforcement de l'action de la Fondation " Ma Bannière " qui vise à promouvoir l'autonomie et la souveraineté alimentaire via la promotion de l'agriculture.

Conscient de la pertinence des doléances de ses compatriotes, le Chef de l'État s'est montré rassurant en promettant aux populations d'apporter dans la mesure du possible des solutions concrètes à leurs demandes.

Notons que ce séjour du couple présidentiel dans la province de la Ngounié se poursuivra demain dans les localités de Guietsou, Malinga, Lembamba, Ndendé et bien d'autres.