Soudan: Le ministre des Affaires étrangères dirige la délégation soudanaise participant au (23e) sommets du COMESA

Le ministre des Affaires étrangères, Hussein Awad Ali a présidé jeudi la délégation soudanaise participant au vingt-troisième sommet du COMESA, qui s'est tenu dans la capitale burundaise, Bujumbura, jeudi 31 octobre 2024.

Le sommet a abordé les questions du commerce intra-communautaire, des investissements et de la circulation des biens et des individus entre les pays de l'organisation, et s'est efforcé de faciliter leur circulation sans obstacles.

Le sommet a abordé les questions de paix et de sécurité dans les pays de l'organisation, y compris le Soudan, où les interventions du ministre ont reflété la réalité de ce qui se passe au Soudan, en particulier les violations commises par la milice rebelle Forces du Soutien Rapide-FSR contre les citoyens et le ciblage de l'entité étatique, avec le soutien de parties extérieures qui la soutiennent avec de l'argent, des armes et des mercenaires.\ OSM