Soudan: Le consul soudanais à Aswan révèle les crimes et violations des milices rebelles sur al - Gezira

Assouan — L'ambassadeur Abdul Gadir Abdallah consul général à Assouan, a expliqué lors de la conférence de presse tenue jeudi l'ampleur des récentes attaques contre des villages sûrs de l'État de Gezira, où la milice -FSR a lancé ses campagnes de vengeance contre les civils en utilisant des armes lourdes, des canons et des armes anti-blindées, aux côtés des États du Darfour et de Khartoum.

Son Excellence a affirmé que la milice rebelle avait violé le droit international humanitaire de manière systématique et sur une base ethnique, ciblant des citoyens innocents. Par rapport à la rébellion survenue au Soudan il y a des décennies, elle n'a enregistré aucune violation contre des citoyens, tandis que les rebelles -Forces du Soutien Rapide-FSR.

Les milices FSR ont commis des massacres raciaux et ethniques à El Geneina, au Darfour et à Wad El Nora, sur al-Gezira et ailleurs, où de nombreux villages ont été évacués et leurs citoyens déplacés en raison des conditions humanitaires difficiles, affirmant que le décompte initial atteignait 74 villages. à l'est et à l'ouest de Gezira, dont un grand nombre de disparus.

Le consul a souligné que la milice occupait les maisons des citoyens et les biens civils, pillant, vandalisant et volant des maisons, des usines, des magasins, des installations gouvernementales, des sièges diplomatiques, des banques, des établissements d'enseignement public et supérieur, des musées, des institutions culturelles et sportives, voire des mosquées. et des églises... des hôpitaux, des magasins de médicaments et de nourriture, brûlant et détruisant les récoltes et le matériel agricole pour appauvrir et affamer les citoyens et piller l'aide humanitaire.

Le Consul a appelé les médias à dénoncer les crimes commis par les milices rebelles en tuant et en déplaçant des citoyens pour des raisons ethniques et tribales, et à éclairer l'opinion publique et à lancer des campagnes pour condamner les milices rebelles, qui ont commencé à forger des convictions au niveau international et communauté régionale afin qu'elle puisse adopter une position décisive contre ces violations.\OSM