Soudan: L'ambassade du Soudan à Londres tient une conférence de presse pour éclairer les médias britanniques sur la réalité de la situation au Soudan

Londres — L'ambassade du Soudan à Londres a tenu une conférence de presse au cours de laquelle l'ambassadeur Babiker Al-Siddiq chargé d'affaires de l'ambassade du Soudan à Londres a passé en revue la situation du pays à la lumière des victoires remportées par les forces armées.

Il a évoqué les atrocités commises par la milice Janjaweed contre le peuple soudanais, notamment les crimes contre l'humanité, les meurtres, les massacres ethniques, les déplacements forcés, les viols et autres crimes horribles.

L'ambassadeur a également évoqué les efforts des Forces armées soudanaises, l'ancienne institution nationale, pour protéger les civils contre les milices terroristes qui ont fait venir plus de 200 000 mercenaires de l'extérieur du Soudan, niant l'existence de tout fondement ou justification de la tendance de certains médias occidentaux d'assimiler les forces armées à la milice.

Dans le même contexte, l'Ambassadeur a expliqué que le gouvernement soudanais a répondu aux efforts de paix dès les premières semaines du début de la guerre, et que la Déclaration de Djeddah a été conclue, et qu'en conséquence un certain nombre de trêves humanitaires ont été conclues, mais que les milices les ont exploitées pour occuper davantage de maisons de citoyens et de biens civils. Le massacre d'El Geneina a également été commis fin juin 2023, contrairement à ce qu'exige la Déclaration de Djeddah.

Il a souligné que la milice a signé une déclaration commune avec ses alliés politiques à Addis-Abeba début janvier 2024, et s'est engagée à protéger les civils, ce qui a été suivi d'une série de massacres dans les États de Jazira et de Sennar.

Concernant la situation humanitaire au Soudan, l'ambassadeur a parlé des efforts du gouvernement représentés dans l'ouverture d'un nombre estimé de passages aériens et terrestres et des efforts populaires pour accueillir les Soudanais pour les déplacés internes, ainsi que l'aide fraternelle et amicale, loin du Soudan. politisation du travail humanitaire.

Il a déclaré que le Soudan n'est pas confronté à la famine, malgré l'adoption par la milice d'une politique de famine en ciblant les zones de production, en pillant les magasins de nourriture et en perturbant les secours, en raison de la production suffisante de céréales. Ce qu'il faut, c'est soutenir la capacité financière des citoyens à acheter ce dont ils ont besoin, forcer la milice à mettre fin au siège d'El Fasher et de certaines zones résidentielles de la capitale, et ne pas entraver l'acheminement de l'aide.

Il a déclaré qu'il était incompréhensible de se concentrer uniquement sur le passage d'Adrei, après qu'il a été prouvé que les milices continuaient à l'utiliser pour importer des armes.

La conférence a réuni un grand nombre de médias britanniques, notamment la BBC, The Guardian, iNews, Middle East News, un certain nombre de journalistes indépendants et des représentants de la télévision soudanaise et de certaines chaînes soudanaises.\ OSM