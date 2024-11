Afrique: La Ligue des États arabes condamne les violations et l'approche sanglante et anormale de la milice envers les citoyens de l'État de Gezira

Le Caire — L'ambassadeur de la République du Soudan auprès de la République arabe d'Égypte et représentant permanent du Soudan auprès de la Ligue arabe M. Imad al-Din Adawi a rencontré M. Ahmed Aboul Gheit - secrétaire général de la Ligue des États arabes au siège de la Ligue, le mercredi 30 octobre 2024.

La réunion a discuté l'évolution de la situation dangereuse au Soudan, en particulier des graves violations que la milice terroriste Forces du Soutien Rapide (FSR) continue de commettre contre les citoyens innocents des villages de l'est de Gezira, à travers lesquelles elle cible des ethnies et des races spécifiques afin de les exterminer et de les nettoyer.

Le Secrétaire général a exprimé la condamnation de la Ligue des États arabes dans les termes les plus fermes de l'approche sanglante et déviante de la milice envers des citoyens innocents et vulnérables. Il a également condamné les massacres, les viols de femmes et de filles, le pillage des marchés, l'incendie des fermes et d'autres crimes.\ OSM