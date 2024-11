Congo-Kinshasa: Diplomatie - Thérèse Kayikwamba Wagner clarifie les ambitions diplomatiques entre le pays et le Royaume-Uni

Accompagné du Professeur Ngokwey, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la RDC au Royaume-Uni, Thérèse Kayikwamba Wagner, Ministre d'Etat aux Affaires Etrangères et à la Francophonie, a clôturé ce mercredi 30 Octobre 2024 une mission de trois jours à Londres. Au cours de cette brève main intense visite, elle a eu de nombreuses rencontres avec les officiels, notamment avec David Lammy, Ministre des Affaires Etrangères, Lord Brown, Ministre en charge de l'Afrique, et avec Mme Tiffany Sadler, la toute nouvelle Envoyée Spéciale pour la Région des Grands Lacs.

Au cours de toutes ces rencontres, la Ministre d'Etat a fait passer des messages clairs sur la politique étrangère de la RDC et les ambitions internationales et régionales de cette politique de repositionnement stratégique; elle a insisté sur la nécessité d'une implication plus décisive et robuste du Royaume-Uni dans la recherche de la paix à l'Est de la RDC, non seulement en sa qualité de membre permanent du Conseil de Sécurité, mais aussi dans son tout prochain rôle de présidence de ce même Conseil. Les échanges ont été francs et des options pour avancer dans le sens de la paix ont été levées.

Thérèse Kayikwamba Wagner a aussi rencontré des institutions et des personnalités du milieu des affaires, notamment la London Metal Exchange (LME), la plus grande bourse des métaux du monde qui vend entre autres le cuivre congolais.

Mme la Ministre d'Etat a eu une séance de travail avec Monsieur Atam Sandhu, PDG de DMA (Developing Markets Associates), le Cabinet Conseil qui organise avec le Gouvernement Britannique le 3eme Forum Royaume-Uni- Pays francophones d'Afrique de l'Ouest et du Centre sur le Commerce et les investissements.

Ce Forum qui aura lieu du 2 au 5 Décembre 2024 réunira des entreprises des pays francophones africains avec les milieux d'Affaires et les institutions publiques de financement britanniques pour conclure des accords de financement et d'investissements. Une journée spéciale sera dédiée à la RDC.

Au cours de toutes ces rencontres, elle a clarifié que dans sa quête de partenariats et d'investisseurs, la RDC n'a aucune politique d'exclusivité, comme le sous-entendent certaines critiques, mais plutôt une politique de complémentarité. L'essentiel étant de contribuer au développement socio-économique de la RDC et au bien-être de sa population. Pari ailleurs, elle a eu l'insigne honneur d'être l'oratrice principale dans un panel organisé par le célèbre journal Financial Times dans le cadre de son Sommet pour l'Afrique.

Mme la Ministre d'Etat a eu une rencontre très enrichissante avec la Duchesse d'Edimbourgh qui a visité la RDC (Kinshasa et Bukavu, notamment) il y a quelques années et qui soutient l'Hôpital de Panzu en facilitant un partenariat entre Panzu et certaines universités britanniques dans le domaine des techniques chirurgicales pour traiter les cicatrices, souvent sources de stigmatisation.

Une conférence sur les enjeux majeurs de la politique étrangère de la RDC a été tenue par Mme la Ministre d'Etat à Chatham House, le célèbre Institut Royal des Relations Internationales. Dans une salle comble et diffusé en direct sur internet, l'exposé magistral a été suivi d'un débat de très haut niveau sur la guerre à l'Est, sur les minerais stratégiques, sur les chinois dans l'industrie extractive, sur la francophonie, sur le processus de Luanda, sur le corridor de Lobito, etc.

Ces échanges ont donné l'occasion à Mme la Ministre d'Etat d'insister sur la diplomatie économique en vue d'accroitre le commerce et les investissements, sur la diplomatie culturelle et le Soft Power de la RDC, sur la diplomatie publique, etc.

S.E. Mme Thérèse Kayikwamba Wagner a eu des rencontres fructueuses avec les fonctionnaires de l'Ambassade, les diplomates et les engagés locaux. Les problèmes auxquels est confrontée l'Ambassade ont été évoquées. Il s'agit, notamment du manque d'un immeuble d'Ambassade digne, adéquat et fonctionnel ; le manque des véhicules, les questions liées aux salaires et aux frais de fonctionnement, etc. Des pistes de solution réalistes et réalisables ont été explorées. Elle a aussi rencontré des membres de la communauté congolaise.

En effet, l'Ambassade a invité une trentaine des congolais de la diaspora représentant diverses catégories professionnelles et groupes d'âge. L'échange a été riche et la conseillère de Mme la Ministre d'Etat en charge de la diaspora, Mme Bosembe, a pu expliquer son rôle et confirmé sa disponibilité à travailler avec les membres de la diaspora.

Pour amplifier les messages transmis aux politiciens, aux milieux d'affaires, et aux intellectuels britanniques en général, Mme la Ministre d'Etat a accordé des interviews à la BBC, à The Economist, à Ecofin TV, etc.

Pour certains, cette visite a été un succès par la clarté des messages transmis, le renouvellement des termes du dialogue pour la coopération entre les deux pays, et les points d'action à suivre de façon stratégique et cohérente.