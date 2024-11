Ile Maurice: Zahid Nazurally et des candidats indépendants s'unissent sous l'association Peace March

Des candidats indépendants, dont l'ancien Deputy Speaker Zahid Nazurally, de la circonscription n° 10, Edun Sameer du n° 5, Vashish Bijloll du n° 6, Abhishake Jugoo du n° 9, et Ziad Chetty du n° 15, se sont regroupés sous l'association Peace March pour les élections générales de 2024. Ils se sont adressés à la presse mercredi.

Zahid Nazurally a expliqué la vision de l'association. «La couleur blanche symbolise l'unité et l'absence de division. Elle représente le rêve mauricien. Nous nous sommes regroupés pour une cause commune et pour le bien du pays.

Nous ne sommes contre personne, ni contre un groupe politique en particulier, mais en faveur du développement de la nation. Mes collègues et moi partageons un respect mutuel, sans agenda caché, et nous voulons mettre notre savoirfaire au service de la population. Peace March n'est pas un parti politique, mais une vague d'idées.»

Il a aussi rappelé son engagement en tant qu'ancien Deputy Speaker : «J'ai toujours accompli mon travail avec droiture et sincérité. Bien que ma position n'ait pas plu à tout le monde, je suis fier de mon parcours car beaucoup de gens m'ont remercié pour mon travail. Je resterai toujours disponible pour les habitants de ma circonscription et je continuerai de les aider.»

Zahid Nazurally a également évoqué un livret contenant les projets qu'il avait initiés au cours de son mandat. «J'ai demandé à récupérer ce livret, qui appartient au public, mais je n'ai reçu aucune réponse. Il contient toutes les idées et tous les projets que j'ai notés pendant cinq ans.»

Sur un ton symbolique, il a ajouté : «Le geste du doigt devant la bouche représente un appel au changement. Aujourd'hui, nous sommes six, mais demain, nous serons encore plus nombreux. Ceux qui croient dans le mauricianisme peuvent faire ce geste pour symboliser l'avenir de nos enfants. Nous sommes la transition entre l'ancien et le changement.»

Sahil Cheetamun, ancien pilote de ligne avec plus de 35 ans d'expérience, a été nommé président de l'association. Il a souligné l'objectif de Peace March : «Notre association offre une plateforme aux candidats indépendants pour qu'ils puissent exprimer leurs idées. Avec l'expérience de Zahid Nazurally, il pourra guider les autres vers un avenir meilleur.» Ziad Chetty, habitant de Phoenix et consultant en affaires, est candidat dans la circonscription n° 15.

Il a déclaré que son engagement est motivé par le désir de servir. Il souhaite combattre le problème de la drogue et améliorer les infrastructures publiques. Le niveau d'éducation a également baissé dans sa circonscription et il veut y remédier. Abhishake Jugoo, avocat avec 13 ans d'expérience, représente la circonscription n° 9.

«Je suis candidat car le peuple souhaite avoir une voix authentique. Au cours de ma carrière, j'ai noué des liens solides, et beaucoup m'encouragent à les repré- senter. Je m'engage dans une politique de proximité.»

Le Dr Edun Sameer, candidat dans la circonscription n° 5, a, lui, expliqué : «Maurice a connu de nombreux scandales. Je suis fier d'avoir aidé plus de 20 000 personnes durant la pandémie de Covid-19. En discutant avec la population, je prends conscience des problèmes qu'ils rencontrent. Notre génération est la mieux placée pour faire évoluer la politique et jouer un rôle au Parlement. Nous sommes des jeunes qui veulent travailler pour le pays.»

Vashish Bijloll, expert-comptable et ancien opposant au projet hôtelier à Anse-La-Raie, est candidat au n° 6. «C'est un premier pas vers une nouvelle direction. Nous n'appartenons à aucun parti, et nous n'avons pas de leader imposé. Lorsque nous regardons les leaders des dernières décennies, les résultats sont catastrophiques. Mais nous avons l'intention de choisir un leader exemplaire qui sera issu du choix du peuple.»

Interrogé sur sa démission du Muvman Liberater, Zahid Nazurally a précisé : «Il n'y avait pas de discipline au sein du parti. Très bientôt, je m'exprimerai davantage sur ce sujet.»