Congo-Kinshasa: Conseil d'affaires RDC-Nigéria - Mukoko Samba expose sur le climat d'investissement en RDC

Daniel Mukoko Samba, vice-Premier ministre, ministre de l'Economie nationale prend part à la réunion du Conseil d'affaires RDC-Nigéria prévue du 1er au 2 novembre et va exposer sur le climat d'investissement en République Démocratique du Congo, rapporte le ministère de l'Economie.

Il a été invité par Olesugun Obasandjo, ancien Président du Nigéria et patron du Conseil d'affaires RDC-Nigéria (DRC-Nigeria Business Council) ;

Selon le programme établi par les organisateurs, l'exposé du ministre de l'Economie nationale va aussi porter sur l'analyse complète des conditions économiques actuelles et de la stabilité politique, sur l'aperçu des cadres réglementaires et des réformes visant à attirer les investissements étrangers. Mais aussi sur la mise en avant des secteurs porteurs d'investissements, en particulier dans les domaines du pétrole, du gaz, de l'énergie, de l'agriculture, des mines, du transport urbain et de l'immobilier.

Le Conseil d'affaires RDC-Nigéria a été créé, avec la vision commune de promouvoir le commerce et l'investissement entre les plus grands pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest que sont la RDC et le Nigéria.

Le Conseil d'affaires RDC-Nigéria s'est donné comme mission de transformer les immenses potentiels économiques qui existent entre les deux pays par le biais d'une coopération bilatérale renforcée, rappelle le communiqué du ministère de l'Economie.

Les précédentes réunions tenues à Lagos et Kinshasa avaient témoigné des engagements pris par tous les membres du Conseil et des opportunités substantielles qui s'offrent aux deux parties.

La réunion prévue du 1er au 2 novembre, à Lagos, connaîtra aussi la participation de Grégoire Mutshail, ministre d'Etat en charge ministre de l'Agriculture.