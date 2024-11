Ethiopie: Le pays et la Slovénie se disent prêtes à collaborer sur les plans bilatéral et multilatér

<strong>Addis Ababa — L'Éthiopie et la Slovénie se sont engagées à renforcer leur coopération dans divers domaines, notamment sur le plan bilatéral et multilatéral.

Le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, s'est entretenu dans son bureau avec la vice-première ministre et ministre slovène des Affaires étrangères et européennes, Tanja Fajon, un peu plus tôt dans la journée.

À cette occasion, M. Gedion a fait remarquer que la Slovénie, en tant que membre de l'Union européenne et membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, offre une excellente occasion de renforcer les relations de l'Éthiopie avec l'Union européenne et les Nations Unies.

Le ministre des Affaires étrangères a souligné l'environnement favorable aux investissements en Éthiopie, créé grâce aux réformes économiques en cours, et a encouragé les entreprises slovènes à investir en Éthiopie.

Il a exprimé le souhait de son pays de renforcer la coopération avec la Slovénie, en particulier dans les domaines du transfert de technologies, de l'agriculture et de l'enseignement supérieur.

Il a également souligné le rôle important de l'Éthiopie dans la promotion de la paix et de la stabilité, en particulier en ce qui concerne le processus post-ATMIS, exprimant l'engagement de l'Éthiopie à planifier soigneusement et à collaborer.

Le ministre a souligné le rôle continu de l'Éthiopie dans la lutte contre l'extrémisme dans la région et a assuré que l'Éthiopie maintiendrait une coopération étroite avec la communauté internationale afin d'éviter tout recul dans ces efforts.

Tanja Fajon, vice-premier ministre slovène et ministre des affaires étrangères et européennes, a confirmé que son pays était prêt à collaborer avec l'Éthiopie sur les plans bilatéral et multilatéral.

Elle a notamment mentionné la volonté de la Slovénie de partager avec l'Éthiopie son expertise et son expérience en matière de transfert de technologies, de gestion de l'eau, d'agriculture, en particulier d'apiculture, et de développement des ressources humaines.

Les deux ministres ont assisté aujourd'hui à l'ouverture officielle de la nouvelle ambassade de Slovénie à Addis-Abeba, selon le ministère des affaires étrangères.