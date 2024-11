Congo-Brazzaville: Coopération - La Turquie réitère sa volonté d'appuyer le Congo

La République de Turquie célèbre cette année le 101e anniversaire de sa fondation. A cette occasion, l'ambassadeur Hilmi Ege Türemen a organisé, le 29 octobre à Brazzaville, une cérémonie commémorative au cours de laquelle il a réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir le Congo dans plusieurs domaines.

La soirée commémorative a réuni une forte communauté turque vivant au Congo, des diplomates accrédités, le gouvernement congolais représenté par le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Réforme de l'Etat, Luc Joseph Okio, et plusieurs autres invités de marque.

Dans son discours, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Turquie a réitéré la volonté de son pays d'appuyer l'Afrique, particulièrement le Congo dans plusieurs domaines. A cet effet, il a salué les avancés du Congo dans « la poursuite de sa marche vers le développement, vers un avenir marqué par la croissance économique, la protection de l'environnement et de ses forêts tropicales et le développement socio-culturel avec un accent sur l'épanouissement de la jeunesse ».

« Nous n'avons aucun doute que le peuple frère et ami congolais atteindra, dans les meilleurs délais, ses objectifs visant à s'ouvrir à un avenir bien mérité. La Turquie restera solidaire et soutiendra vos démarches dans ce sens », a-t-il ajouté.

%

Dans le cadre de l'intensification de leur coopération, l'ambassadeur a annoncé l'organisation, bientôt à Djibouti, de la troisième conférence ministérielle d'examen du partenariat Turquie-Afrique. La rencontre examinera les développements réalisés depuis le troisième sommet du partenariat Turquie-Afrique tenu en 2021.

L'ambassadeur de Turquie a rappelé que la coopération turco-congolaise évolue « de façon satisfaisante » comme en témoignent de nombreuses réalisations dans divers secteurs (diplomatie, économie, commerce, agriculture, agroalimention, énergie, logistique, gestion portuaire, mines, transport aérien, etc). Dans le domaine maritime, la Turquie souhaite établir une coopération approfondie sur les questions liées aux eaux maritimes et continentales.

En outre, Hilmi Ege Türemen a rappelé les différentes rencontres au sommet de l'Etat, à l'imge du récent entretien entre le président turc, Recep Tayyip Erdogan, et son homologue congolais, Denis Sassou N'Guesso, à Kazan, en marge du sommet des dirigeants des BRICS.

Après avoir échangé sur le partenariat stratégique, les axes de coopération bilatérale et les questions internationales, les deux chefs d'Etat ont réaffirmé « leur détermination à poursuivre la dynamique de coopération en vue du développement mutuel et du bien-être des deux peuples ».

Par la même occasion, il a remercié les autorités congolaises pour l'attribution d'un nouveau terrain à l'ambassade de Turquie. « Notre objectif est d'établir des partenariats gagnant-gagnant, fondés sur la solidarité et le développement mutuel de nos deux pays », a-t-il déclaré, en précisant que son pays souhaite conclure cette année plusieurs micro-projets de développement qui seront financés par l'Agence turque de coopération internationale.

Etablir des partenariats gagnant-gagnant

« Notre objectif est d'établir des partenariats gagnant-gagnant, fondés sur la solidarité et le développement mutuel de nos deux pays », a poursuivi l'ambassadeur. Dans cette perspective, il a annoncé la tenue bientôt à Ankara de la quatrième dession de la Grande Commission mixte de commerce et de coopération économique et technique Turquie-Congo, en vue d'élaborer en détail les moyens d'étendre davantage leur collaboration économique. Cette réunion offrira également l'occasion de conclure les négociations sur un certain nombre d'accords bilatéraux importants.

Concernant la lutte contre le changement climatique, le diplomate turc a fait savoir que son pays soutient les efforts du Congo pour la préservation de l'environnement, la protection de ses forêts tropicales et de sa riche biodiversité. A cet égard, la Turquie a adressé « ses vives félicitations » au président Denis Sassou N'Guesso pour son initiative qui a conduit à l'organisation de la Conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement, en juillet dernier, et a salué « sa volonté indéfectible dans le suivi des questions environnementales ».

La fête de la République de Turquie a aussi mis en avant les réalisations et ambitions contemporaines de ce pays, notamment dans le domaine du développement économique et social.

La Turquie travaille également avec la Fondation Congo Assistance afin de promouvoir les pratiques de gestion des déchets au Congo. « L'initiative de la Première dame de Turquie, Emine Erdoğan, visant à oeuvrer en faveur du « zéro déchet », a servi de modèle unique en matière de préservation de l'environnement et de recyclage », a indiqué Hilmi Ege Türemen.

Rappelons qu'en 2023, des responsables de la Fondation Congo Assistance se sont rendus à Istanbul, afin de toucher du doigt les pratiques du « zéro déchet » et examiner dans quelle mesure le même modèle serait applicable au Congo.

La cérémonie commémorative a été marquée également par la diffusion du discours du président turc projeté sur un écran géant. Recep Tayyip Erdogan a réaffirmé la détermination de la Turquie à poursuivre la vision du fondateur de la République, Mustafa Kemal Atatürk, en matière de modernisation et de développement.