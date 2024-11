Afrique: Le gardien de but nigérian Suleman Shaibu s'offre un doublé avec le TP Mazembe

Le Nigérian Suleman Shaibu, gardien remplaçant du TP Mazembe, a joué au poste d'attaquant lors des deux dernières rencontres du club congolais et s'est offert un doublé lors du succès des Corbeaux face à l'US Panda (3-0), le mercredi 30 octobre. Des réalisations qui enthousiasment les supporters et qui pourraient lui permettre de poursuivre dans ce dépassement de fonction.

Pour les supporters du TP Mazembe, Suleman Shaibu a tout d'un grand attaquant. Jean-Luc Mbuya est d'ailleurs resté émerveillé par celui qu'il considère désormais comme un ancien gardien de but. « La façon dont il a marqué, c'est la classe des grands joueurs, des vrais numéro 9 de métier. »

Pourtant, Suleman Shaibu n'aura joué que trente minutes à peine comme joueur de champ : dix minutes lors de son premier match et vingt minutes lors du deuxième. Son doublé réalisé face à l'US Panda mercredi 30 octobre fait de lui le co-meilleur buteur des Corbeaux en championnat avec Patient Mwamba. « Je ne pouvais pas imaginer ce qui m'arrive. J'ai demandé au coach si je pouvais aider le club comme joueur de champ, et il était OK. Je suis très heureux d'avoir marqué deux buts et surtout d'avoir aidé l'équipe à gagner », a simplement déclaré Shaibu.

Si au départ, cette décision était considérée comme courageuse, elle peut aujourd'hui être qualifiée de salvatrice pour un club interdit d'enregistrer de nouvelles recrues, estime l'entraîneur du club Lamine N'Diaye. « Mine de rien, Shaibu n'est pas mauvais au pied. C'est un gardien qui a une frappe de balle et qui a un jeu de tête. Ça nous réconforte dans l'idée d'essayer, parce qu'il faut essayer des choses. On est dos au mur, on n'a pas le choix », a-t-il expliqué.

Âgé de 21 ans, jusqu'où Suleman Shaibu peut-il aller dans cette reconversion ? Les jours à venir s'annoncent déjà déterminants.