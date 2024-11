Tunisie: Valorisation des produits du terroir - Une stratégie nationale tunisienne

Les produits du terroir tunisien prennent une place de plus en plus importante dans l'économie nationale, jouant un rôle clé dans le développement local. À l'occasion de la 15e édition du Salon International de l'Investissement Agricole et de la Technologie (Siat 2024), une conférence de presse s'est tenue le 31 octobre au Palais des Expositions du Kram pour présenter la première Stratégie Nationale de Valorisation et de Promotion des Produits du Terroir.

Cette initiative est menée par la Direction Générale de la Production Agricole (Dgpa) du ministère de l'Agriculture et l'Agence de Promotion des Investissements Agricoles (Apia), avec l'appui du projet Pampat, mis en oeuvre par l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (Onudi) et financé par le Secrétariat d'État à l'Économie suisse (Seco). L'objectif est d'optimiser les richesses agroalimentaires tunisiennes, en associant les produits régionaux aux dynamiques économiques et touristiques du pays.

Cette stratégie est le fruit d'une collaboration entre sept ministères (Agriculture, Tourisme, Industrie, Affaires Culturelles, Économie, Commerce et Environnement) et les acteurs privés tunisiens, notamment Utap, Utica et Conect.

Ensemble, ces parties prenantes ont mis en place un Comité de Pilotage multisectoriel qui supervise actuellement le déploiement de la stratégie dans les régions pilotes de Kairouan et Nabeul, sous le label «Terroirs de nos Régions».

Au Siat, douze opérateurs de ces régions ont ainsi pu présenter leurs produits et services développés autour des produits du terroir, mettant en avant le potentiel économique de cette démarche.

La stratégie de valorisation ne se limite pas à la simple commercialisation des produits régionaux, mais vise aussi à enrichir l'expérience des consommateurs.

Pour répondre à l'engouement croissant autour des produits du terroir, la Tunisie ambitionne de créer un tourisme immersif, où les visiteurs, locaux et internationaux, pourront découvrir le patrimoine culinaire et artisanal tunisien à travers une approche sensorielle complète.

Lancée en mai 2022, cette stratégie nationale met en lumière l'importance de la tradition et des savoir-faire locaux, visant à faire de la Tunisie une destination de choix pour les amateurs de gastronomie authentique et de traditions culturelles.

Le plan d'action qui structure cette stratégie s'articule autour de quatre axes essentiels. D'abord, il encourage la production et la valorisation des produits du terroir, avec un souci particulier pour la qualité et la diversité de l'offre. Ensuite, il facilite leur commercialisation en élargissant l'accès au marché.

En troisième lieu, le plan se concentre sur le marketing territorial et le patrimoine, pour promouvoir la richesse immatérielle liée à ces produits et développer le tourisme régional autour de cette thématique. Enfin, la gouvernance et la structuration de ce sous-secteur sont renforcées pour assurer une gestion plus efficace et durable du secteur des produits du terroir.

Dans les régions pilotes de Kairouan et Nabeul, où la stratégie est déployée depuis deux ans, trois produits phares ont été sélectionnés dans chacune des zones. À Kairouan, il s'agit de la rose, de l'huile d'olive Oueslati et de la figue de barbarie d'El Ala ; à Nabeul, ce sont la harissa, la fleur d'oranger et la figue de barbarie de Bouargoub qui sont mises en avant.

Plus de 250 opérateurs, parmi lesquels des producteurs, des hôteliers, des maisons d'hôtes, des restaurants et des agences de voyages, participent activement à cette initiative.

Ensemble, ils travaillent à valoriser les produits emblématiques de leurs régions, contribuant ainsi à dynamiser l'économie locale et à diversifier l'offre touristique.

Parmi les témoignages marquants lors de la conférence de presse, Sana Ezzine, représentante du Hub Design de Nabeul, a souligné l'importance de l'artisanat pour renforcer l'identité régionale et enrichir l'offre liée aux produits du terroir.

Bochra Laouani, fondatrice de la marque Bahia Cosmétique à Kairouan, a de son côté évoqué la dynamique nouvelle instaurée dans la région grâce à cette stratégie. Selon elle, l'initiative a permis de créer des liens entre producteurs locaux et professionnels du tourisme, ouvrant la voie à une offre enrichie et tournée vers l'expérience client.

Le chef Mounir El Arem, présent pour l'occasion, a sublimé les produits phares des régions pilotes à travers des recettes inédites, soulignant leur rôle central dans la cuisine tunisienne. Pour lui, ces produits authentiques apportent une touche unique et sont aujourd'hui des ingrédients essentiels dans l'élaboration de plats savoureux et typiques.

Avec cette première Stratégie Nationale de Valorisation et de Promotion des Produits du Terroir, la Tunisie ouvre la voie à un modèle de développement inclusif et durable, où les produits du terroir deviennent des vecteurs de croissance économique et culturelle.

Ce projet ambitieux permet aux artisans, producteurs et professionnels de divers horizons de travailler ensemble pour donner un nouveau souffle à l'économie régionale, tout en offrant au pays une place de choix sur la carte du tourisme gastronomique et culturel.