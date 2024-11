Guinée: « Le projet Simandou est la promesse d'un développement économique intégral et inclusif', selon le coordonnateur du CMA

"Simandou 2040 et la coopération étrangère: une véritable opportunité générationnelle pour la Guinée", est le thème d'une conférence de presse animée ce jeudi 31 octobre 2024 à la maison de la presse de Guinée par le club de la modélisation africaine (CMA).

Dans son discours, Abdoulaye Soumah, coordinateur du CMA a dit que la Guinée s'engage à devenir une nation minière prospère.

Il précise que le Mont Simandou, avec son gisement de fer de haute qualité, se distingue comme l'un des plus riches au monde.

<< La Guinée s'engage à devenir une nation minière prospère et industrialisée, capable de transformer ses ressources naturelles en axes de développement social et économique. Le Mont Simandou, avec son gisement de fer de haute qualité, se distingue comme l'un des plus riches au monde. C'est une opportunité unique d'implanter les modèles économiques et fiscaux innovants qui garantiront les retombées structurelles, qui profiteront avant tout à la Guinée et à son peuple. Comme l'indiquent, d'ailleurs les cinq (5) composantes du Programme Simandou 2040: agriculture, industrie alimentaire, commerce, éducation et culture; infrastructures, transport et technologie, économie, finance et assurance, santé et bien-être >>, a-t-il souligné.

Il poursuit en indiquant que ce projet est bien plus qu'une richesse géologique.

%

"Le projet Simandou est la promesse d'un développement économique intégral et inclusif de notre chère Guinée tant attendu depuis l'indépendance à nos jours. Il est la preuve que, sous l'impulsion du Président de la transition, la Guinée peut et doit devenir une nation prospère à hauts revenus. En s'engageant dans des partenariats équitables avec des collaborations étrangères, la Guinée peut transformer ses ressources naturelles en une locomotive de développement pour tous les autres secteurs économiques grâce aux effets multiplicateurs du secteur minier >>, précise-t-il.

Il termine en indiquant que le programme simandou 2040 se présente comme une alternative, offrant des opportunités d'emploi à une bonne partie de la population guinéenne, et contribuant ainsi à freiner l'immigration clandestine.